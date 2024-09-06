Более 60 пострадавших: что известно об атаке на Павлоград сейчас (фото, видео)

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что самому маленькому пострадавшему 4 года, а самому старшему — 86.

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Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины. Так, 6 сентября около 10:00 враг атаковал ба ллистическими ракетами баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 город Павлоград Днепропетровской области. В результате атаки один человек умер, более 60 получили ранения, повреждены предприятия, дома, машины. Фокус рассказывает, что известно об обстреле.

По информации председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате аварии пострадало 64 человека, из них самому старшему — 86 лет, самому маленькому — 4. Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних. Большинство из пострадавших в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

"Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям", — рассказал он.

Городской голова Анатолий Вершина добавил, что в результате ракетного удара зафиксировано повреждение имущества на нескольких предприятиях. Кроме этого, изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов, уничтожено авто, еще 2 избиты.

Кроме этого, в результате удара поврежден пятиэтажный жилой дом. В ГСЧС отметили, что пожарные ликвидировали пожар, который произошел в результате атаки и спасли из огня 5 человек.

В настоящее время начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атака на город Павлоград

Павлоград попал под обстрел

Павлоград под обстрелом

Одна из пострадавших от удара жительница Павлограда поделилась тем, как ей удалось пережить атаку. Женщина отметила, что ей сильно посекло осколками от стеклопакета, поэтому пришлось зашивали голову и руку. Также от осколков пострадал их 86-летний дедушка, который находился с семьей в квартире.

Отметим, что это уже не первая атака на город Павлоград. В частности, в январе текущего года в результате обстрела города ВС РФ один человек умер, еще один пострадал. Впоследствии, в феврале текущего года оккупанты ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины. На одном из объектов возник пожар, в результате пострадало оборудование одной из подстанций. В результате многие семьи остались без света и воды.