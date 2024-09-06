Более 60 пострадавших: что известно об атаке на Павлоград сейчас (фото, видео)
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что самому маленькому пострадавшему 4 года, а самому старшему — 86.
Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины. Так, 6 сентября около 10:00 враг атаковал ба ллистическими ракетами баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 город Павлоград Днепропетровской области. В результате атаки один человек умер, более 60 получили ранения, повреждены предприятия, дома, машины. Фокус рассказывает, что известно об обстреле.
По информации председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате аварии пострадало 64 человека, из них самому старшему — 86 лет, самому маленькому — 4. Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних. Большинство из пострадавших в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.
"Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям", — рассказал он.
Городской голова Анатолий Вершина добавил, что в результате ракетного удара зафиксировано повреждение имущества на нескольких предприятиях. Кроме этого, изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов, уничтожено авто, еще 2 избиты.
Кроме этого, в результате удара поврежден пятиэтажный жилой дом. В ГСЧС отметили, что пожарные ликвидировали пожар, который произошел в результате атаки и спасли из огня 5 человек.
В настоящее время начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Одна из пострадавших от удара жительница Павлограда поделилась тем, как ей удалось пережить атаку. Женщина отметила, что ей сильно посекло осколками от стеклопакета, поэтому пришлось зашивали голову и руку. Также от осколков пострадал их 86-летний дедушка, который находился с семьей в квартире.
Отметим, что это уже не первая атака на город Павлоград. В частности, в январе текущего года в результате обстрела города ВС РФ один человек умер, еще один пострадал. Впоследствии, в феврале текущего года оккупанты ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины. На одном из объектов возник пожар, в результате пострадало оборудование одной из подстанций. В результате многие семьи остались без света и воды.