Спасала самое ценное: жительница Павлограда рассказала о ракетном ударе ВС РФ (видео)

Во время тревоги женщина успела поставить коляску с шестимесячным сыном за две стены и позвать старшего. Ее и дедушку посекло осколками стекла.

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Пострадавшая от утреннего ракетного удара жительница Павлограда Днепропетровской области Марина спасала самое ценное — своих детей. Об этом рассказал глава ОГА Сергей Лысак.

Обстрел Павлограда сегодня — история уцелевшей матери

Женщина рассказала, что во время тревоги успела поставить коляску с шестимесячным сыном за углом в квартире, за две стены и позвать старшего.

Дети уцелели, но их мать сильно посекло осколками от стеклопакета. Женщине зашивали голову и руку. Также от осколков пострадал и их 86-летний дедушка, который находился с семьей в квартире.

Сергей Лысак сообщил, что в Павлограде 61 пострадавший.

"Большинство хоть и в состоянии средней тяжести, но в больницах", — проинформировал он, добавив, что каждому медики оказывают всю необходимую помощь.

Обстрел Павлограда сегодня — что известно

Напомним, удар был зафиксирован примерно в 10:00. Противник атаковал пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской области, что привело к гибели человека и десяткам пострадавших. Ракеты выпустили из Воронежской и Ростовской областей Российской Федерации.

В результате ударов разрушено более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. В Министерстве же обороны РФ сообщили, что в Павлограде удары были нанесены "по местам производства украинских реактивных дронов".