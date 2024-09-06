Уже полсотни пострадавших: ВС РФ ударили по Павлограду пятью ракетами (фото)

Противник, по данным Воздушных сил, применил пять баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, пуски которых осуществлялись из Воронежской и Ростовской областей. Всего от действий оккупантов пострадали как минимум 50 человек.

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Утром 6 сентября российские оккупанты атаковали город Павлоград в Днепропетровской области. В Воздушных силах раскрыли некоторые детали террора ВС РФ.

Зафиксирован удар примерно в 10:00. Противник атаковал ракетами гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской области, что привело к гибели человека и десяткам пострадавших.

"Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей — РФ. К сожалению, есть пострадавшие. Призываем не игнорировать воздушную тревогу!" — говорится в сообщении.

Начальник областной военной администрации Сергей Лысак также обновил информацию о последствиях террора российских оккупантов. Пострадали 50 человек. Самому младшему раненому — 4, а самому старшему — 86 лет. Ранее была информация, что пострадали минимум трое детей: 4, 9 и 11 лет. Еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

"Всем оказывают необходимую помощь. Побиты дома местных. Последствия еще уточняют", — написал Сергей Лысак.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что военные рассказали о своих успехах в уничтожении вражеских целей за последний летний месяц. Ведь в августе РФ атаковала Украину практически всем имеющимся арсеналом дронов.

6 сентября сообщалось, что ВС РФ запустили 44 "шахеда" по украинским регионам. Взрывалось над Киевом, Львовом и еще в 11 областях. Военные администрации четырех областей сообщили о перехвате дронов-камикадзе Shahed-136. Силам ПВО удалось уничтожить 27 из 44 БПЛА, отчитались Воздушные силы.