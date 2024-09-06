ВС РФ запустили 44 "Шахеда": взрывалось над Киевом, Львовом и еще в 11 областях, детали

Военные администрации четырех областей сообщили о сбивании "шахедов". Силам ПВО удалось уничтожить 27 из 44 дронов, отчитались Воздушные силы.

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В ночь на 6 сентября российские войска ударили по Украине полусотней воздушных средств поражения. Украинцам угрожали 44 дрона-камикадзе "Шахед", а также ракеты Х-59 и Х-31П. В Киеве воздушная тревога включалась три раза, утром ее объявили еще раз, продолжая охоту на ударные беспилотники врага. О деталях ночного обстрела рассказали на странице Facebook командованием Воздушными силами ВСУ.

В отчете Воздушных сил указано, что россияне запустили "Шахеды" с трех полигонов: из-под Курска и Приморско-Ахтарска в РФ и с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Авиационные ракеты летели из Брянской области РФ и оккупированной Луганщины. Над сбиванием дронов работали самолеты, ЗРК, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Результаты работы противовоздушной обороны (ПВО) по состоянию на 08:00:

взорвали 27 дронов;

локально потеряны — 8;

развернулись на оккупированные участки Донецкой области — 1.

Средства ПВО работали в 13 областях:

Сумская; Черниговская; Киевская; Винницкая; Львовская; Николаевская; Херсонская; Кировоградская; Днепропетровская; Полтавская; Харьковская; Донецкая; Запорожская.

Остальные цели, как предполагают, беспилотники, еще летают над северными регионами Украины и за ними продолжают охотиться, доложило командование.

Обстрел 6 сентября — Воздушные силы о сбитии "Шахедов" ВС РФ Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел 6 сентября — что известно

На момент публикации статьи воздушная тревога продолжалась в двух регионах Украины — в Сумской и Киевской областях. Позже объявили об угрозе для ряда центральных и восточных областей.

Обстрел 6 сентября — тревога ночью и утром по Украине Фото: alerts.in.ua

Киевская область. В Telegram-канале столичной военной администрации в 07:07 и 08:22 подтвердили появление дронов ВС РФ и работу ПВО над городом. О том, сколько именно БПЛА сбили, не сообщили. Кроме того, глава ОВА Руслан Кравченко пока не публиковал детали ночного обстрела.

Обстрел 6 сентября — ОВА о "Шахедах" в Киевской области Фото: Скриншот

Львовская область. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердил атаку дронов на регион. По его словам, над областью заметили три БПЛА: все уничтожены силами ПВО во Львовском районе. От падения обломков начался пожар, который задел четыре грузовика в промышленной зоне. Огонь пылал полтора часа: его потушили, но машины полностью уничтожены. Пострадавших людей нет, написал Козицкий.

Обстрел 6 сентября — Козицкий о "Шахедах" во Львовской области Фото: скриншот

Николаевская область. Глава ОВА Виталий Ким рассказал о сбивании семи "Шахедов". Обломки подожгли сухую траву в Баштанском районе: ее потушили, пострадавших нет, написал чиновник.

Обстрел 6 сентября — Ким о "Шахедах" в Николаевской области Фото: Скриншот

Днепропетровская область. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что над областью эффективно поработали силы ПВО. Бойцы сбили пять дронов (четыре "шахеда" и один разведывательный БПЛА) и одну крылатую ракету, написал чиновник.

Обстрел 6 сентября — Лысак о "Шахедах" в Днеропетровской области Фото: Скриншот

Руководители других девяти областей сообщали о начале и завершении тревоги, но не упоминали детали работы ПВО в ночь на 6 сентября

Отметим, накануне, 5 сентября, ВС РФ запустили по Украине 78 ударных дронов. В Воздушных силах сообщили о сбитии 60 БПЛА. 4 сентября произошла трагедия во Львове: россияне запустили ракеты и дроны, которые попали по жилым домам в областном центре. Согласно данным ГСЧС, погибли семь человек, получили ранения — более 60.

Напоминаем, 5 сентября народный депутат Марьяна Безуглая рассказала детали об ударе РФ по Институту связи в Полтаве: о количестве людей в корпусах, наличии убежищ и качестве турникетов.