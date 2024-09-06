ВС РФ запустили 44 "Шахеда": взрывалось над Киевом, Львовом и еще в 11 областях, детали
Военные администрации четырех областей сообщили о сбивании "шахедов". Силам ПВО удалось уничтожить 27 из 44 дронов, отчитались Воздушные силы.
В ночь на 6 сентября российские войска ударили по Украине полусотней воздушных средств поражения. Украинцам угрожали 44 дрона-камикадзе "Шахед", а также ракеты Х-59 и Х-31П. В Киеве воздушная тревога включалась три раза, утром ее объявили еще раз, продолжая охоту на ударные беспилотники врага. О деталях ночного обстрела рассказали на странице Facebook командованием Воздушными силами ВСУ.
В отчете Воздушных сил указано, что россияне запустили "Шахеды" с трех полигонов: из-под Курска и Приморско-Ахтарска в РФ и с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Авиационные ракеты летели из Брянской области РФ и оккупированной Луганщины. Над сбиванием дронов работали самолеты, ЗРК, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Результаты работы противовоздушной обороны (ПВО) по состоянию на 08:00:
- взорвали 27 дронов;
- локально потеряны — 8;
- развернулись на оккупированные участки Донецкой области — 1.
Средства ПВО работали в 13 областях:
- Сумская;
- Черниговская;
- Киевская;
- Винницкая;
- Львовская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Кировоградская;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Запорожская.
Остальные цели, как предполагают, беспилотники, еще летают над северными регионами Украины и за ними продолжают охотиться, доложило командование.
Обстрел 6 сентября — что известно
На момент публикации статьи воздушная тревога продолжалась в двух регионах Украины — в Сумской и Киевской областях. Позже объявили об угрозе для ряда центральных и восточных областей.
Киевская область. В Telegram-канале столичной военной администрации в 07:07 и 08:22 подтвердили появление дронов ВС РФ и работу ПВО над городом. О том, сколько именно БПЛА сбили, не сообщили. Кроме того, глава ОВА Руслан Кравченко пока не публиковал детали ночного обстрела.
Львовская область. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердил атаку дронов на регион. По его словам, над областью заметили три БПЛА: все уничтожены силами ПВО во Львовском районе. От падения обломков начался пожар, который задел четыре грузовика в промышленной зоне. Огонь пылал полтора часа: его потушили, но машины полностью уничтожены. Пострадавших людей нет, написал Козицкий.
Николаевская область. Глава ОВА Виталий Ким рассказал о сбивании семи "Шахедов". Обломки подожгли сухую траву в Баштанском районе: ее потушили, пострадавших нет, написал чиновник.
Днепропетровская область. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что над областью эффективно поработали силы ПВО. Бойцы сбили пять дронов (четыре "шахеда" и один разведывательный БПЛА) и одну крылатую ракету, написал чиновник.
Руководители других девяти областей сообщали о начале и завершении тревоги, но не упоминали детали работы ПВО в ночь на 6 сентября
Отметим, накануне, 5 сентября, ВС РФ запустили по Украине 78 ударных дронов. В Воздушных силах сообщили о сбитии 60 БПЛА. 4 сентября произошла трагедия во Львове: россияне запустили ракеты и дроны, которые попали по жилым домам в областном центре. Согласно данным ГСЧС, погибли семь человек, получили ранения — более 60.
Напоминаем, 5 сентября народный депутат Марьяна Безуглая рассказала детали об ударе РФ по Институту связи в Полтаве: о количестве людей в корпусах, наличии убежищ и качестве турникетов.