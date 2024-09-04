"Сложилась лестничная клетка": в ГСЧС сообщили детали гибели семьи во Львове 4 сентября (видео)

Двум девушкам, погибшим во время ракетного удара РФ по Львову 4 сентября, было 18 и 21 год, уточнил представитель ГСЧС Александр Хорунжий. Поэтому спасатели скорректировали информацию о жертвах российского обстрела.

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В ночь на 4 сентября ракеты ВС РФ ударили по центру Львова, заполненному частной и многоквартирной застройкой. После попадания начались пожары и появились разрушения, с которыми спасателям было сложно справиться. Особенно трудно было в доме, в котором погибла мать с тремя дочерьми. О последствиях обстрела 4 сентября пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Хорунжий пояснил, что в результате российского удара обвалилась лестничная клетка в доме. На лестнице оказались члены семьи — мать и три дочери, которые погибли от обстрела 4 сентября. Спасателям пришлось применить специальные инструменты, чтобы действовать в узком пространстве: именно так они добрались до тел погибших. Мужчину, который выжил во время удара, спасали с помощью высотного крана.

"В одном из зданий, там, где погибло больше всего людей, там, фактически, сложились лестничные клетки, и приходилось достаточно тяжело. Здесь уже краном не обойдешься. Но работала высотная техника, полиция помогала. Дети с мамой находились в одном пространстве, в одном помещении, так случилось, что отец находился совсем в другом", — пояснил он.

После взрыва ракет РФ возгорание произошло сразу в нескольких локациях, была опасность, что огонь "распространится в пустотах", добавил пресс-офицер. Работу пожарных также осложнял характер застройки в центре города — частные и многоквартирные дома.

"Непросто было работать, поскольку работали фактически в центре города, старые строения. В результате попаданий возникло несколько очагов пожаров, были повреждены жилые дома, частные дома, автомобили", — пояснил Хорунжий.

Представитель ГСЧС уточнил информацию о погибших. По его словам, среди семерых жертв российского удара — один ребенок. Речь идет о 7-летней девочке Эмилии: ее сестры, 21-летняя Ярина и 18-летняя Дарина, относятся к совершеннолетним. В результате удара РФ пострадали 63 человека, среди них — девять детей. С пострадавшими работают психологи: они оказали помощь 116 людям, заявил Хорунжий.

Обстрел Львова 4 сентября — детали

Отметим, в ночь на 4 сентября ВС РФ запустили 42 средства поражения по Украине, доложили Воздушные силы ВСУ. Российские ракеты ударили по центру Львова и повредили застройку неподалеку от Львовского вокзала, рассказал утром мэр Андрей Садовый. На месте попадания появились спасатели, которые начали разбирать завалы и искать людей. В одном из домов погибла женщина с тремя детьми, мужчина чудом спасся. Как объяснили спасатели, он вернулся в квартиру за водой, и именно в тот момент обвалилась лестница и погибла семья. На фото, сделанном на месте трагедии, видим скульптуру Девы Марии, которая уцелела после взрыва ракет россиян.

Напоминаем, утром 4 сентября Минобороны РФ опубликовало заявление об ударах по Полтаве и Львову. Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко объяснил Фокусу, с чем связаны обстрелы 3-4 сентября.