"Искандеры", "Кинжалы" и БПЛА: все подробности ночного обстрела Украины 4 сентября (фото)

Командование уточняет, что ВС РФ обстреляли мирные города Украины при помощи 42 воздушных целей, но большинство ракет и БПЛА удалось перехватить. Противовоздушная оборона работала сразу в 10 регионах. Только во Львове жертвами обстрела стали как минимум семь человек.

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В ночь на 4 сентября российские оккупанты атаковали Украину при помощи 42 воздушных целей. Большую часть дронов и ракет удалось перехватить. Об этом говорится в сводке Воздушных сил.

По данным командования, ВС РФ наносили удары при помощи ракет воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами иранского происхождения Shahed.

Всего было зафиксировано 42 воздушных цели, среди которых:

2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал", запущенные с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области;

2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области — РФ;

3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории временно оккупированного Крымского полуострова;

29 ударных беспилотников "шахед", запущенные из российской Курской области.

"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей: 4 крылатые ракеты Х-101, 3 крылатые ракеты "Искандер-К" и 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

При этом, как продолжили в Воздушных силах, шесть дронов были потеряны и с большой вероятностью это произошло благодаря работе средств РЭБ. Один беспилотник улетел в сторону Беларуси.

Противовоздушная оборона ночью работала в 10 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской.

Атака ВС РФ 4 сентября — сводка по регионам

Под утро во Львове прозвучали мощные взрывы, ведь РФ атаковала город при помощи "шахедов" и ракет "Кинжал". Впоследствии местные власти сообщили, что в результате ракетной атаки загорелись несколько жилых домов рядом с главным железнодорожным вокзалом Львова.

По состоянию на 09:00 от действий ВС РФ погибли 7 человек и 3 из них — дети, о чем сообщил городской глава Андрей Садовый. Общее количество пострадавших на момент публикации — 38 человек и некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Начальник областной военной администрации Максим Козицкий отдельно написал, что также пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации, который расположен в историческом здании. Более 70 окон выбиты и в шести кабинетах упал потолок. Никто не пострадал.

ВС РФ нанесли ракетные удары по Львову Фото: Telegram / Максим Козицкий ВС РФ нанесли ракетные удары по Львову Фото: Telegram / Максим Козицкий

"Из-за ночной атаки во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. В частности на улицах Коновальца и Кокорудза. Все дома расположены в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Они есть в государственном реестре недвижимых памятников Украины. Комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет работать на объектах и составлять акты обследования, как только экстренные службы предоставят туда доступ", — продолжил Максим Козицкий.

ВС РФ нанесли ракетные удары по Львову Фото: Telegram / Максим Козицкий ВС РФ нанесли ракетные удары по Львову Фото: Telegram / Максим Козицкий

Днепропетровская область. Начальник ОВА Сергей Лысак сообщил об ударе ВС РФ по Кривому Рогу. Всего пострадали 5 человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчины и 10-летний ребенок. Несовершеннолетняя девочка находится в больнице.

В городе из-за атаки российских оккупантов поврежден отель, а в некоторых многоэтажных зданиях выбиты окна.

В Воздушных силах рассказали о ночной атаке ВС РФ Фото: Сергей Лысак / Telegram В Воздушных силах рассказали о ночной атаке ВС РФ Фото: Сергей Лысак / Telegram

"Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Изуродованы аптека и магазины. Такие данные на сейчас. Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажи. Террор гражданских не прекращается", — писал Сергей Лысак.

В Воздушных силах рассказали о ночной атаке ВС РФ Фото: Сергей Лысак / Telegram В Воздушных силах рассказали о ночной атаке ВС РФ Фото: Сергей Лысак / Telegram В Воздушных силах рассказали о ночной атаке ВС РФ Фото: Сергей Лысак / Telegram В Воздушных силах рассказали о ночной атаке ВС РФ Фото: Сергей Лысак / Telegram

Киевская область. Глава ОВА Руслан Кравченко писал, что россияне в который раз пытались атаковать регион при помощи ударных беспилотников и ракет. Воздушная тревога длилась фактически всю ночь, а также фиксировалась работа ПВО.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Падение обломков сбитых целей фиксируются за пределами населенных пунктов. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", — писал Руслан Кравченко.

Власти других украинских регионов, где работала противовоздушная оборона, никак не отреагировали на российский обстрел на момент публикации материала.

Напомним, утром 3 сентября произошел прилет в Полтаве, в результате которого две баллистические ракеты "Искандер" убили 51 украинца и более 200 ранили. На это отреагировал американский президент Джо Байден, который выразил уверенность в том, что Россия не сможет победить. По его словам, уже два с половиной года народ Украины продолжает стоять непоколебимо, пока глава Кремля Путин пытается сломить волю населения. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать Киев ежедневно, в том числе системами ПВО.