"Россия не победит": Байден прокомментировал ракетные удары по Полтаве

По словам американского президента, уже два с половиной года народ Украины продолжает стоять непоколебимо, пока глава Кремля Путин пытается сломить волю населения. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать Киев ежедневно, в том числе системами ПВО.

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Атаки ВС РФ по украинской территории, к примеру как ракетный обстрел Полтавы, являются трагическим напоминанием о том, что российский президент Владимир Путин пытается сломать волю свободного народа. Об этом заявил американский глава государства Джо Байден.

Во вторник, 3 сентября, российские оккупанты при помощи ракет нанесли удар по военному учебному центру и больнице на территории Украины. Это привело к тому, что более 50 человек погибли, а еще десятки получили ранения. Глава Белого дома решительно осудил прискорбное нападение со стороны противника.

"Это нападение — трагическое напоминание о продолжающихся и возмутительных попытках Путина сломить волю свободного народа. Но вот уже два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо", — говорится в заявлении Джо Байдена.

Отдельно президент Соединенных Штатов Америки добавил, что Вашингтон продолжит стоять на стороне Киева и обязуется передавать системы противовоздушной обороны и другие виды помощи, которые необходимы для защиты Украины.

"Не заблуждайтесь: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день Соединенные Штаты будут с ними", — подытожил Джо Байден.

Напомним, утром 3 сентября произошел прилет в Полтаве, в результате которого две баллистические ракеты "Искандер" убили 51 украинца и более 200 ранили. Российский удар по Институту связи в Полтаве разрушил три этажа корпуса, в котором располагалась столовая, написали журналисты. В Минобороны заявили, что построений не было, а происходил обычный учебный процесс.