Преступники будут наказаны: Сырский рассказал о наказании за ракетный удар в Полтаве

Главнокомандующий также отметил, что удар был нанесен двумя ракетами "Искандер". В результате погибло и ранений много людей.

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К оперативному расследованию ракетного обстрела Полтавы привлечена военная служба правопорядка. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию этого события. Страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь. Военные преступления не имеют сроков давности. Преступники будут наказаны", — отметил Александр Сырский.

Он добавил, что в результате удара ракетами были попадания по учебному и лечебному учреждениям в городе Полтава. Россияне использовали две ракеты "Искандер. В результате удара много людей погибло, также большое количество лиц ранено. Еще десятки людей оказались под завалами.

Напомним, в Полтаве 3 сентября во время воздушной тревоги, которая была объявлена из-за угрозы баллистики, раздались взрывы. Оккупанты нанесли удары. В результате в настоящее время уже погиб 51 человек, ранены еще более 200 ранены. Сейчас к операции привлечены все необходимые службы, врачи занимаются пострадавшими, а полиция — проверяет пострадавших людей.

Существует несколько версий, что мого повлечь большое количество гибели людей. Одни отмечают о действии корректировщика в городе, другие говорят об игнорировании правилами безопасности и недостатке средств противоракетной обороны