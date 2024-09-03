Более 50 погибших и 200 раненых: что известно о ракетном ударе в Полтаве (фото)

По словам главы Полтавской ОГА, под завалами могут находиться еще около 18 человек. The Times назвал атаку одной из самых страшных с начала войны.

Related video

В Полтаве 3 сентября во время воздушной тревоги, которая была объявлена из-за угрозы баллистики, прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар по одному из учебных центров в городе, в результате чего 51 человек погиб и более 200 ранены.

Председатель Полтавской ОГА добавил, что под завалами могут находиться еще около 18 человек. Он объявил о трехдневном трауре в области. На момент написания публикации продолжается разбор завалов, работают поисковые бригады. Ожидается, что количество погибших возрастет, пишет The Times. По мнению издания, российская военная атака на Полтаву стала "одной из самых страшных" с начала войны. Фокус рассказывает о деталях.

Удар по Полтаве: первые комментарии

Первой об ударе по учебному центру сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

"Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "порешали". Имеем повторение и повторение трагедий. Где предел?", — отметила Безуглая.

Пост об ударе по Полтаве Марьяны Безуглой Фото: Facebook

Также о трагедии в Полтаве сообщил бывший заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Пост о трагедии в Полтаве Георгия Туки о трагедии в Полтаве Фото: Facebook

"Когда я вижу объявления о концертах в разных заведениях, где одновременно собираются тысячи людей, у меня всегда возникает одна мысль: а, может, стоит запретить это на уровне Закона? Рано или поздно, это должно завершиться неприятностями. То же касается и построения военизированных подразделений", — добавил он впоследствии.

Прилет в Полтаве сегодня: реакция Президента Украины

По информации Президента Украины Владимира Зеленского, по территории учебного заведения и больницы ударили две баллистические ракеты.

"Поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни", — сказал президент.

На взрывы в Полтаве отреагировала и первая леди Елена Зеленская. Она выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российского ракетного обстрела Полтавы.

Ситуация в Полтаве: комментарии профильных министерств

В Министерстве обороны подтвердили информацию о двух баллистических ракетах. В ведомстве добавили, что "временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище".

"Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. Сейчас спасатели продолжают работу", — добавили там.

В МВД добавили, что продолжаются спасательные работы. Пострадавших передают врачам для оказания медицинской помощи. Полиция, в свою очередь, проводит поквартирный обход с целью проверки пострадавших лиц. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе — вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что баллистическая ракета долетает до цели за считанные минуты, особенно в прифронтовых регионах. Поэтому время на реагирование на сигналы воздушной тревоги очень короткое.

"Тревога была объявлена, но, к сожалению, даже для Полтавской области, время реагирования на угрозу — очень короткое, буквально считанные минуты. Баллистика, особенно для прифронтовых регионов, — это чрезвычайно опасно. "Искандер М", "Кинжал", С300/400, любая баллистика летит очень быстро", — рассказали там.

Взрыв в Полтаве: что говорят эксперты

По мнению журналиста и главного редактора украинского новостного общественно-политического интернет-портала Цензор.нет Юрия Бутусова, в Полтаве мог действовать корректировщик вражеского огня.

"Скорее всего, так и было, потому что из того, что видим, скопление людей произошло в учебном центре, в учебных корпусах, в помещениях учебного центра, который хорошо просматривается с улицы. И мы видим, что в российском Telegram-канале мгновенно после удара появилась запись: какой-то человек идет, ничего не произносит, ни одного слова и показывает результаты удара, и сразу все выложил в интернет. Я уверен абсолютно, что этот человек получил просто задание немедленно снять результаты ударов, реагирования наших органов чрезвычайных ситуаций, анализа скопления возможного людей для того, чтобы, возможно, скорректировать повторный удар и передать отчет о результатах атаки. Поэтому, безусловно, там есть место для работы спецслужб", — отметил он.

Журналист добавил, что ракетный удар стал возможным не из-за дрона и из-за агентуры, а из-за большого скопления людей. Оно просматривалось даже с улицы.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, причиной большого количества жертв является пренебрежение правилами безопасности. Второй причиной взрыва в Полтаве является недостаток средств противоракетной обороны. Вследствие этого над областными центрами с большим количеством населения нет возможности сбивать ракеты ВС РФ.

"У нас очень мало систем противоракетной обороны, которые могли бы защищать хотя бы наши областные центры, где проживает довольно большое количество населения", — добавил Олег Жданов.