Більше 50 загиблих і 200 поранених: що відомо про ракетний удар в Полтаві (фото)

За словами голови Полтавської ОВА, під завалами можуть знаходитись ще приблизно 18 осіб. The Times назвав атаку однією з найстрашніших з початку війни.

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У Полтаві 3 вересня під час повітряної тривоги, яку було оголошено через загрозу балістики, пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по одному з навчальних центрів у місті, в результаті чого 51 людина загинула та понад 200 поранено.

Голова Полтавської ОВА додав, що під завалами можуть знаходитись ще приблизно 18 осіб. Він оголосив про триденну жалобу в області. На момент написання публікації продовжується розбір завалів, працюють пошукові бригади. Очікується, що кількість загиблих зросте, пише The Times. На думку видання, російська військова атака на Полтаву стала "одною з найстрашніших" з початку війни. Фокус розповідає про деталі.

Удар по Полтаві: перші коментарі

Першою про удар по навчальному центру повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла.

"Полтава. Шикування в 128 бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний, Залужний, Сирський, Павлюк все тоді "порішали". Маємо повторення і повторення трагедій. Де межа?", — зазначила Безугла.

Пост про удар по Полтаві Мар'яни Безуглої Фото: Facebook

Також про трагедію у Полтаві повідомив колишній заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Пост про трагедію в Полтаві Георгія Туки Фото: Facebook

"Коли я бачу оголошення про концерти в різних закладах, де одночасно збираються тисячі людей, у мене завжди виникає одна думка: а, може, варто заборонити це на рівні Закону? Рано чи пізно це має завершитись неприємностями. Те саме стосується і шикування воєнізованих підрозділів", — додав він згодом.

Приліт в Полтаві сьогодні: реакція Президента України

За інформацією Президента України Володимира Зеленського, по території навчального закладу та лікарні вдарили дві балістичні ракети.

"Доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", — сказав президент.

На вибухи в Полтаві відреагувала й перша леді Олена Зеленська. Вона висловила співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави.

Ситуація в Полтаві: коментарі профільних міністерств

В Міністерстві оборони підтвердили інформацію щодо двох балістичних ракет. У відомстві додали, що "часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища".

"Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу", — додали там.

В МВС додали, що тривають рятувальні роботи. Потерпілих передають лікарям для надання медичної допомоги. Поліція своєю чергою проводить поквартирний обхід з метою перевірки постраждалих осіб. Уже зафіксовано майже сотню заяв про пошкоджене майно — поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що балістична ракета долітає до цілі за лічені хвилини, особливо у прифронтових регіонах. Тому час на реагування на сигнали повітряної тривоги дуже короткий.

"Тривогу було оголошено, але, на жаль, навіть для Полтавської області, час реагування на загрозу — дуже короткий, буквально лічені хвилини. Балістика, особливо для прифронтових регіонів, – це надзвичайно небезпечно. "Іскандер М", "Кинджал", С300/400, будь-яка балістика летить дуже швидко", — розповіли там.

Вибух в Полтаві: що говорять експерти

На думку журналіста та головного редактора українського новинного суспільно-політичного інтернет-порталу Цензор.нет Юрія Бутусова, в Полтаві міг діяти корегувальник ворожого вогню.

"Скоріше всього, так і було, тому що з того, що бачимо, скупчення людей відбулось в учбовому центрі, в учбових корпусах, в приміщеннях учбового центру, який добре проглядається з вулиці. І ми бачимо, що в російському Telegram-каналі миттєво після удару з'явився запис: якась людина йде, нічого не вимовляє, жодного слова і показує результати удару, і одразу все виклала в інтернет. Я впевнений абсолютно, що ця людина отримала просто завдання негайно відзняти результати ударів, реагування наших органів надзвичайних ситуацій, аналізу скупчення можливого людей для того, щоб, можливо, скоригувати повторний удар і передати звіт про результати атаки. Тому, безумовно, там є місце для роботи спецслужб", — зазначив він.

Журналіст додав, що ракетний удар став можливим не через дрон і через агентуру, а через велике скупчення людей. Воно проглядалось навіть з вулиці.

На думку військового експерта Олега Жданова, причиною великої кількості жертв є нехтування правилами безпеки. Другою причиною вибуху в Полтаві є нестача засобів протиракетної оборони. Внаслідок цього над обласними центрами з великою кількістю населення немає можливості збивати ракети ЗС РФ.

"У нас дуже мало систем протиракетної оборони, які могли б захищати хоча б наші обласні центри, де мешкає доволі велика кількість населення", — додав Олег Жданов.