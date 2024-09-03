Злочинці будуть покарані: Сирський розповів про покарання за ракетний удар в Полтаві

Головнокомандувач також зазначив, що удар був нанесений двома ракетами "Іскандер". В результаті загинуло та поранень багато людей.

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До оперативного розслідування ракетного обстрілу Полтави залучена військова служба правопорядку. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події. Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані", — зазначив Олександр Сирський.

Він додав, що в результаті удару ракетами були влучання по навчальному та лікувальному закладах в місті Полтава. Росіяни використали дві ракети "Іскандер. В результаті удару багато людей загинуло, також велика кількість осіб поранена. Ще десятки людей опинилися під завалами.

Нагадаємо, у Полтаві 3 вересня під час повітряної тривоги, яку було оголошено через загрозу балістики, пролунали вибухи. Окупанти завдали ударів. В результаті на даний час уже загинула 51 людина, поранено ще понад 200 поранено. Наразі до операції залучені всі необхідні служби, лікарі займаються потерпілими, а поліція — перевіряє постраждалих людей.

Існує декілька версій, що мого спричинити велику кількість загибелі людей. Одні зазначають про дію коригувальника в місті, інші говорять про ігнорування правилами безпеки та нестачу засобів протиракетної оборони