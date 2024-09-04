"Росія не переможе": Байден прокоментував ракетні удари по Полтаві

За словами американського президента, вже два з половиною роки народ України продовжує стояти непохитно, доки очільник Кремля Путін намагається зломити волю населення. Вашингтон пообіцяв продовжувати підтримувати Київ щодня, зокрема системами ППО.

Related video

Атаки ЗС РФ по українській території, приміром як ракетний обстріл Полтави, є трагічним нагадуванням про те, що російський президент Володимир Путін намагається зламати волю вільного народу. Про це заявив американський глава держави Джо Байден.

У вівторок, 3 вересня, російські окупанти за допомогою ракет завдали удару по військовому навчальному центру і лікарні на території України. Це призвело до того, що понад 50 людей загинули, а ще десятки дістали поранення. Глава Білого дому рішуче засудив сумний напад з боку противника.

"Цей напад — трагічне нагадування про тривалі й обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але ось уже два з половиною роки народ України стоїть непохитно", — йдеться в заяві Джо Байдена.

Окремо президент Сполучених Штатів Америки додав, що Вашингтон продовжить стояти на боці Києва і зобов'язується передавати системи протиповітряної оборони та інші види допомоги, які необхідні для захисту України.

"Не помиляйтеся: Росія не переможе в цій війні. Переможе народ України. І в цей трагічний день, і щодня Сполучені Штати будуть із ними", — підсумував Джо Байден.

Нагадаємо, вранці 3 вересня стався приліт у Полтаві, унаслідок якого дві балістичні ракети "Іскандер" убили 51 українця і понад 200 поранили. Російський удар по Інституту зв'язку в Полтаві зруйнував три поверхи корпусу, в якому розташовувалася їдальня, написали журналісти. У Міноборони заявили, що шикувань не було, а відбувався звичайний навчальний процес.