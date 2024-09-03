Два "Іскандери" по Інституту зв'язку: що відомо про приліт в Полтаві 3 вересня

Російський удар по Інституту зв'язку у Полтаві зруйнував три поверхи корпусу, в якому розташовувалась їдальня, написали журналісти. В Міноборони заявили, що шикувань не було, а відбувався звичайний навчальний процес.

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Зранку 3 вересня стався приліт в Полтаві, внаслідок якого дві балістичні ракети "Іскандер" ЗС РФ убили 51 українця і понад 200 поранили. Від вибухів постраждали будівлі Інституту зв'язку, у якому зібрались студенти, мобілізовані та контрактники на перші дні навчання. Фокус зібрав інформацію про удар росіян по закладу, у якому навчали за програмами країн НАТО.

Приліт в Полтаві сьогодні — що сталось 3 вересня

Президент України Володимир Зеленський близько 14 год. 3 вересня повідомив про приліт в Полтаві. Очільник держави підтвердив, що росіяни запустили по українцях дві балістичні ракети "Іскандер". Перша інформація про жертв: 41 загиблих та 180 поранених. В Міноборони України заявили, що ворог вдарив по двох корпусах Інституту зв'язку. Станом на 19 год. кількість постраждалих зросла, ідеться у дописі у Telegram Полтавської ОВА. Останні відомі дані — загинула 51 людина, поранено більш як 200. Крім того, у МВС України зазначили, що вдалось врятувати 25 осіб, а ще 11 витягнули з-під завалів. Рятувальна операція триває, заявили представники влади. Тим часом джерела журналістів Insider повідомили, що серед загиблих немає студентів навчального закладу: більшість — мобілізовані та громадяни, які уклали контракт на службу в ЗСУ.

Місцеві жителі про приліт в Полтаві 3 вересня

Полтавський журналіст Микола Лисогор у ефірі медіа NV розповів про деталі вибухів 3 вересня. Зі слів журналіста, місцеві жителі не публікували повідомлень про приліт в Полтаві і чекали офіційної інформації. Однак у приватних чатах вони писали про те, що дійсно чули два гучних прильоти. Після цього над певним районом міста піднявся стовп диму і на вулицях з'явилась велика кількість машин швидкої допомоги. Коли з'явились заяви про приліт в Полтаві, свідки інциденту запевнили, що на території навчального закладу не відбулось шикування. Після вибухів медики оголосили забір крові і потреби були закриті протягом 15 хвилин, повідомив Лисогор.

Приліт в Полтаві - місцевий журналіст про удар РФ по Полтащиін 3 вересня

Які будівлі пошкодив приліт в Полтаві

В Міноборони України повідомили, що приліт в Полтаві стався на території Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Посадовці заявили, що удар балістики відбувся за хвилину після оголошення повітряної тривоги. Люди саме рушили у напрямку бомбосховищ, і тоді стались вибухи. Тим часом у Telegram-каналі Insider зауважили, що постраждав плац та їдальня.

У соцмережах з'явились фото точок, в яких стався приліт в Полтаві 3 вересня. На фото видно, як виглядають постраждалі будівлі. На одному кадрі — крило п'ятиповерхового корпусу, у якому винесло дві кутові стіни між другим та четвертим поверхами. На іншому фото — знесена стіна і перекриття двох поверхів, які просто обвалились.

Приліт в Полтаві - зруйнований корпус в Інституті зв'язку Фото: Инсайдер UA Приліт в Полтаві - руйнування їдальні в Інституті зв'язку Фото: З відкритих джерел

На сайті інституту можна відшукати фото корпусів та кадри навчання. Вказується, що тут готують зв'язківців за навчальними програмами НАТО.

Приліт в Полтаві - фото навчального процесу в Інституті зв'язку

Увечері 3 вересня речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у ефірі телеканалу "Київ 24" пояснив деталі про приліт в Полтаві. З його слів, в інституті відбувався навчальний процес, коли о 9:08 пролунав сигнал повітряної тривоги. Ніяких шикувань на території закладу не було, запевнили у міністерстві.

Що сказали експерти про приліт в Полтаві 3 вересня

Одну з перших версій про приліт в Полтаві висловила народна депутатка Мар'яна Безугла. У розмові з Фокусом вона згадала про шикування 128 бригади восени 2023 року, по якому ЗС РФ вдарили ракетами "Іскандер". На її думку, 3 вересня також вишикували військовослужбовців і це стало причиною трагедії. Вона пояснила, що російські розвідувані дрони бачать скупчення людей і після цього по них прилітає.

Про приліт в Полтаві говорив полковник запасу, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Він зауважив, що після аналогічних випадків, які стались раніше, нікого не покарали. Також експерт поставив риторичне запитання, чому досі у Полтаві немає сховищ, у яких могли б навчатись курсанти військових закладів.

Свою думку щодо вибуху в Полтаві висловив воєнний кореспондент та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов. На його думку, приліт в Полтаві — наслідок роботи розвідувального дрона, корегувальника, скупчення людей і рішення якогось керівника, який допустив такі скупчення. Він також зауважив, що в Україні відбувались схожі прильоти: наприклад, удар по навчальному центру "Десна" чи по гуртожитку курсантів у Миколаєві. І жоден начальник так і не був покарний, наголосив Бутусов.

Нагадуємо, у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому у Полтаві люди не встигли сховатись після оголошення повітряної тривоги. Тим часом військовий експерт Олег Жданов висловив ще одну версію трагедії, яка сталась 3 вересня.