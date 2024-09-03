Навіщо потрібні шикування в ЗСУ: Безугла розповіла Фокусу, як ЗС РФ стежать за українськими військовими

Трагедії у військовому навчальному закладі в Полтаві можна було уникнути, якби керівництво ЗСУ зробило висновки з попередніх подібних випадків. Російські війська запускають розвіддрони, наводячи балістичні ракети на скупчення солдатів, вважає народна депутатка Мар'яна Безугла.

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Українське військове командування не зробило висновку з наслідків ракетного удару ЗС РФ під час шикування бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ в Запорізькій області 4 листопада 2023 року. Трагедія в Полтаві у військовій частині Інституту зв'язку через це повторилася, розповіла Фокусу народна депутатка Мар'яна Безугла.

"Полтава. Шикування у 128-й бригаді нічому не навчила, ніхто не покараний. Залужний, Сирський, Павлюк усе тоді "вирішували". Маємо повторення трагедії. Де межа?" — запитала вона в Telegram.

У коментарі Фокусу нардеп додала, у випадку зі 128-ю бригадою не відкрито жодного кримінального провадження.

"На полігонах досі проводять шикування і скупчення військ. Росіяни запускають БПЛА, вони залітають і дивляться на все, що відбувається", — коротко зазначила політик.

Детальний аналіз трагедії в Полтаві вранці 3 вересня та про її причини читайте в матеріалі Фокуса "Удар по Полтаві: хто відповість за загибель майже 50 військових і недбалість командирів ЗСУ".

Нагадаємо, армія РФ 1 вересня завдала серію ракетних ударів по Харкову. Відомо про удари по цивільних об'єктах, загалом постраждала 41 людина, зокрема п'ятеро дітей.

Крім цього, увечері 31 серпня росіяни обстрілювали Сумську область, щонайменше одна людина загинула. Ракетний удар пошкодив вантажні зерновози, на яких перевозили врожай.