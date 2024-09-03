Зачем нужны построения в ВСУ: Безуглая рассказала Фокусу, как ВС РФ следят за украинскими военными

Трагедии в военном учебном заведении в Полтаве можно было избежать, если бы руководство ВСУ извлекло уроки из прошлых подобных cлучаев. Российские войска запускают разведдроны, наводя баллистические ракеты на скопления солдат, считает народный депутат Марьяна Безуглая.

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Украинское военное командование не сделало вывод из последствий ракетного удара ВС РФ во время построения бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области 4 ноября 2023 года. Трагедия в Полтаве в воинской части Института связи из-за этого повторилась, рассказала Фокусу народный депутат Марьяна Безуглая.

"Полтава. Построение в 128-й бригаде ничему не научило, никто не наказан. Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "решали". Имеем повторение трагедии. Где предел?" — спросила она в Telegram.

В комментарии Фокусу нардеп добавила, в случае с 128-й бригадой не открыто ни одно уголовное производство.

"На полигонах до сих пор проводят построения и скопления войск. Россияне запускают БПЛА, они залетают и смотрят на все, что происходит", — кратко отметила политик.

Детальный анализ трагедии в Полтаве утром 3 сентября и о ее причинах читайте в материале Фокуса "Удар по Полтаве: кто ответит за гибель почти 50 военных и халатность командиров ВСУ".

Напомним, армия РФ 1 сентября нанесла серию ракетных ударов по Харькову. Известно об ударах по гражданским объектам, всего пострадал 41 человек, в том числе пять детей.

Кроме этого, вечером 31 августа россияне обстреливали Сумскую область, минимум один человек погиб. Ракетный удар повредил грузовые зерновозы, на которых перевозили урожай.