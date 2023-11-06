Трагедия в 128-й бригаде. Военные задают вопросы командирам и контрразведке, кто виноват в ракетном ударе

Любовь к советским традициям в армии привела к массовым небоевым потерям. Опасность ракетных ударов по Украине сохранятся круглые сутки, но командиры 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, видимо, думали, что им повезет. Фокус разбирался, почему на второй год войны на фронте не соблюдаются очевидные правила безопасности.

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Военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады собрали в прифронтовом селе Запорожской области в честь Дня артиллерии на награждение. Праздник в советском стиле стоил жизни многим опытным бойцам.

Число жертв разнится: сначала военные говорили о 28 погибших, но утром 6 ноября пресс-служба 128-й бригады в первом комментарии о событии сообщила о 19 жертвах ракетного удара.

Позже стали известны имена погибших, среди которых:

Сергей Кузнев, ветеран АТО. Участвовал в боевых действиях в Херсонской области и Соледаре,

уроженец Виноградова Закарпатской области Дмитрий Милютин. Защищал Дебальцево, в 2015 году его наградили орденом "За мужество" III степени. Военкор Андрей Цаплиенко называл Милютина одним из лучших и мотивированных артиллеристов в Украине,

бывший руководитель Хмельницкого областного ТЦК Владимир Возный.

"Проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии. Погибли лучшие наши бойцы, обещаем отомстить за побратимов в 100-кратном размере", — заявила бригада.

Министр обороны Украины Рустем Умеров поручил Главной инспекции Минобороны провести проверки. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в комментарии Фокусу заявил, что расследование установит всех виновных лиц. На уточняющие вопросы о причине трагедии и ответственности командиров он отказался отвечать, сославшись на отсутствие права на комментарии.

Вопрос о вине командиров активно обсуждают и в соцсетях, за "советчину" в армии предлагают жестко наказывать. Волонтер и активист Сергей Стерненко считает, что по тем же стандартам СССР надо вводить уголовную ответственность за такие поступки.

"Интересно, накажут ли кого хоть на этот раз. Будет как обычно. Всем военным, кто имеет мои контакты: если вас командиры будут тянуть на такие меры, немедленно дайте мне знать. Будем помогать им избавляться от вредных привычек", — писал он в Telegram.

Вопросы к контрразведке

Опрошенные Фокусом военные уверены, что в гибели личного состава из-за ракетного удара ВС РФ виновато командование.

"В армии единый принцип начальства: кто дал команду, тот и отвечает за нее. Вопросы стоит адресовать человеку, который организовал мероприятие и определил точку сбора. Чем он думал и руководствовался — вопрос открытый. Почему над военными висел БПЛА и никто не задался вопросом, чей он. Непонятно, были вообще наши силы РЭБ там, или нет", — комментирует Фокусу командир добровольческого разведывательного батальона "Солнышко" Руслан Каганец.

Личный состав 128-й бригады не оповестили об опасности и не дали команду рассредоточиться. В связи с этим Каганец видит проблему коммуникации между подразделениями: дрон могли увидеть и другие бригады.

"Имеются вопросы и к контрразведке. Военные могли общаться с местным населением и слить информацию о награждении. Это не оправдывает отсутствие логики организации таких мероприятий в прифронтовой зоне, ведь скопление машин и людей хорошо заметно", — добавил он.

Массовые сборы военных до сих пор не запретили, поскольку командирам проще контролировать личный состав и держать на виду большие группы, говорит Каганец.

"Нельзя же отменять награждения медалями. Это способ мотивации за заслуги перед страной и на второй год войны он важен. Не только же штабникам выписывать себе награды", — рассказал военный.

Во время активных боевых действий ни в одном регионе Украины нельзя собираться больше десяти человек. Это правило, написанное кровью, актуально для военных и гражданских, сказал Фокусу полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

"Вся страна под угрозой ракетных ударов, в любой момент может прилететь "Кинжал". А "совковые" мероприятия в армии просто надо запретить", — считает полковник.

По мнению эксперта, не стоит уповать на силы РЭБ, так как все дроны они не поймают. Беспилотник запустили для корректировки огня, но данные о позициях военных предоставили врагу заранее.

Опытный командир, как сказал эксперт, не должен постоянно собирать личный состав и следить за ним. Боевые ячейки от трех до десяти человек могут контролировать заместители. Россияне не станут тратить ракету "Искандер" на столь небольшую группу.

Как наказать виновных командиров?

Причины ранений и гибели солдат во время войны расследует комиссия конкретной воинской части. Сначала выясняются причины и нарушения правил безопасности, отмечает ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"По армейским правилам, если есть признаки преступления в гибели военного — открывается уголовное дело. Далее оно идет в Госбюро расследований и прокуратуру, а суд выносит приговор", — говорит он Фокусу.

Причастные к трагедии командиры могут не понести серьезного наказания. Скорее всего, их отстранят от выполнения обязанностей, а Генштаб ВСУ выдаст распоряжение о запрете построений в Украине во время войны.

"К сожалению, у нас чтобы не делать глупости, должна произойти беда. Схожая ситуация уже была в селе Гроза, когда на похороны собралось много людей. В Чернигове устроили выставку дронов и тоже поплатились. Почти два года войны, до сих пор не все поняли, что можно делать, а что категорически запрещено", — рассуждает ветеран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ракетного удара по воинам 128-й горно-штурмовой бригады можно было избежать. Многим в Силах обороны мешает реализоваться халатность, советчина и ужасная бюрократия, добавил он.

Фокус ранее писал, что командующий Cухопутных войск ВСУ Александр Сырский в августе награждал бойцов штурмовой бригады Нацполиции "Лють". Бойцы проявили на фронте доблесть, отвагу и героизм.