Россияне ударили ракетами по Сумщине: взрыв повредил грузовые зерновозы

Как сообщили в Сумской ОГА, в результате вражеской атаки четыре человека получили ранения, один человек — умер.

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Российские оккупационные войска поздно вечером 31 августа нанесли ракетный удар по территории Сумской области, в результате которого по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

"31 августа 2024 года вечером враг нанес ракетный удар по территории одной из громад Сумского района. В результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая", — говорится в сообщении.

В Сумской ОГА уточнили, что в результате ракетного удара один человек погиб и еще четыре человека получили травмы.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметили в пресс-службе.

По какому именно населенному пункту ударили оккупанты пока неизвестно.

Напомним, 31 августа, российские оккупанты атаковали село Черкасская Лозовая в Харьковской области, из-за чего погибли два человека.

В этот же день председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела Харькова возросло почти до 100 человек, среди них — 22 несовершеннолетних.