Оккупанты нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге: есть пострадавшие

Серия взрывов прогремела в центральной части города. Среди пострадавших есть 10-летняя девочка.

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4 сентября утром российские оккупанты атаковали город Кривой Рог на Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Обстрел произошел ровно в 6 часов утра. Прозвучала серия взрывов в Металлургическом районе — в центральной части города.

"Утром было шумно в Кривом Роге. Пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина. А еще — 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома. В городе поврежден отель. В нескольких многоэтажках выбиты окна", — проинформировал Лысак.

Городской штаб помощи криворожанам, чьи дома пострадали в результате взрыва, разворачивают в школе №103.

Из-за обстрелов прекращено движение на участке от улицы Святогеоргиевская до площади Домностроителей.

Следует отметить, что атакованный отель "Арена" пустовал. Там раньше селились артисты цирка, которые приезжали в Кривой Рог с гастролями.

Напомним, что во Львове около 5 утра начали раздаваться очень мощные взрывы. Впоследствии местные власти сообщили, что в результате ракетной атаки загорелись несколько жилых домов рядом с главным железнодорожным вокзалом Львова.