Окупанти завдали ракетного удару по готелю в Кривому Розі: є постраждалі

Серія вибухів пролунала у центральній частині міста. Серед постраждалих є 10-річна дівчинка.

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4 вересня зранку російські окупанти атакували місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині двома крилатими ракетами. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріл стався рівно о 6 годині ранку. Пролунала серія вибухів у Металургійному районі — у центральній частині міста.

"Зранку було гучно у Кривому Розі. Постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік. А ще — 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома. У місті пошкоджений готель. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна", — проінформував Лисак.

Міський штаб допомоги криворіжцям, чиї оселі постраждали внаслідок вибуху, розгортають у школі №103.

Через обстріл припинено рух на ділянці від вулиці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників.

Слід зазначити, що атакований готель "Арена" пустував. Там раніше селилися артисти цирку, які приїздили до Кривого Рогу з гастролями.

Нагадаємо, що у Львові приблизно о 5-й ранку почали лунати дуже потужні вибухи. Згодом місцева влада повідомила, що внаслідок ракетної атаки загорілись кілька житлових будинків поруч з головним залізничним вокзалом Львова.