РФ атакувала Україну "кинджалами", Х-101 та дронами: у Львові є влучання у житлові будинки (фото)

У Львові близько 5-ї ранку почали лунати дуже потужні вибухи. Згодом місцева влада повідомила, що внаслідок ракетної атаки загорілись кілька житлових будинків поруч з головним залізничним вокзалом Львова. Наразі відомо про шістьох постраждалих в обласному центрі.

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У ніч з 3 на 4 вересня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку по території України. У різних областях чули звуки вибухів. Мапа повітряних тривог тривалий час залишалась червоною для усіх областей України. Фокус зібрав усю відому інформацію на цей час.

Після опівночі Повітряні сили України почали повідомляти про рух ударних БпЛА у різних напрямках, зокрема повідомлялось про:

безпілотники на Чернігівщині курсом на захід;

БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку;

БпЛА на півночі Київщини у західному напрямку;

декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину;

БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку.

О 1:52 ПС ЗСУ повідомили, що з аеродрому "Оленья" злетіло п'ять бомбардувальників Ту-95МС.

"Відмічається активність 5-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку", — йшлося у повідомленні.

Пізніше ПС повідомили, що у напрямку Києва летить ударний дрон.

У Київській міський військовій адміністрації зазначили, що на підступах до столиці працює ППО.

Вже опісля четвертої ночі Повітряні сили почали повідомляти про ракетні небезпеки, зокрема для Чернігівщини та Київщини.

Атака на Львів

О 4:54 кореспондент Фокусу повідомив про перші потужні вибухи у Львові.

Міський голова Львова Андрій Садовий попередив містян спочатку про загрозу "шахедів", а вже о 5:50 про "кинджали на території Львова".

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, ракети зайшли на територію Львівської області близько 5:45.

"Так, дуже гучно. Зберігаємо інформаційну тишу", — написав Козицький.

На той момент вся територія України вже понад годину була червоною: у всіх областях тривала повітряна тривога.

Згодом Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетної атаки пошкоджені житлові будинки.

О 6:24 Андрій Садовий повідомив, що житлові будинки загорілись поряд із головним залізничним вокзалом, багато вікон повилітало в будинках у Залізничному районі міста.

О 6:43 Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки на Львів постраждав 10-річний хлопчик.

"Вже відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед них — 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу", — написав Садовий.

Пошкоджений внаслідок ракетної атаки РФ будинок у Львові Фото: міський голова Андрій Садовий

Вибухи також лунали у Київській області.

Про кілька гучних вибухів у Кривому Розі близько шостої ранку повідомила кореспондентка Фокусу.

Крім того, ПС ЗСУ о 6:13 повідомили про швидкісну ціль з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Інформації про постраждалих в інших регіонах, окрім Львова, внаслідок нічної російської атаки на момент публікації матеріалу не надходило.

Станом на 7 ранку повітряна тривога тривала у всіх областях України за виключенням Одеської, Миколаївської та Херсонської.

Тривога в Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 вересня, росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по будівлі одного з університетів міста Суми.