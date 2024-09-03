Росіяни завдали авіаудару по Сумах: зруйновано університет, є постраждалий (фото)

В Сумській ОВА повідомили, що ЗС РФ обстрілювали місто КАБами. Наслідки атаки наразі ще встановлюються.

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У вівторок, 3 вересня, росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по будівлі одного з університетів міста Суми. Ціллю стала будівля одного з університетів, повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні ввечері, 3 вересня росіяни нанесли авіаційний удар по будівлі одного з університетів міста Суми. Попередьно, ворог застосував КАБ", — говориться в повідомленні.

Наразі на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Зруйнований університет в Сумах

Росіяни зруйнували університет в Сумах

В Сумській міській раді додали, що наразі в результаті обстрілу є один постраждалий. У нього незначні травми, особі надана необхідна медична допомога.

Зазначимо, що російські війська постійно обстрілюють місто Суми та область. Зокрема, в ніч із 29 на 30 серпня війська ЗС РФ завдали по підприємству міста Суми авіаційного удару. В результаті атаки в місті були виявлені постраждалі, а пізніше стало відомо про смерть 48-річної жінки — вона померла в лікарні. Згодом стало відомо, що внаслідок авіаудару по підприємству в Сумах загинуло 2 людини, а кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Пізно ввечері 31 серпня окупаційні війська знову завдали ракетного удару по території Сумської області, внаслідок якого щонайменше одна людина загинула. Також в результаті вибуху пошкоджено вантажні зерновози, які мало б бути задіяно для збору та перевезення урожаю.