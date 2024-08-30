Нічний авіадуар по Сумах: від зазнаних поранень померла жінка, деталі (фото)

В результаті удару по місту також постраждало 9 осіб. Окрім того, в Сумах виникла пожежа, яка призвела до задимлення в окремих мікрорайонах міста.

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У лікарні внаслідок російського авіаудару по місту Суми від зазнаних поранень померла 48-річна жінка. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

"Від зазнаних поранень 48-річна жінка померла в лікарні", — говориться в повідомленні.

Також у відомстві додали, що в результаті авіаудару постраждало 9 осіб. За фактом вже розпочато досудове слідство.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — додали в прокуратурі.

У Сумах під ворожий удар потрапило підприємство, яке виготовляє пакування для дитячого харчування, соків та побутової хімії.

Нагадаємо, що в ніч із 29 на 30 серпня російськими військами по місту Суми завданий авіаційний удар. Внаслідок удару є 9 постраждалих. Також в місті виникла пожежа, спостерігалось задимлення в окремих мікрорайонах міста.

Цієї ж ночі ЗС РФ вдарили по Україні балістичною ракетою "Іскандер" та атакували 18 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136". В результаті був завданий удар по промисловому обʼєкту у Полтавській області. А над Дніпропетровщиною збивали ворожі "Шахеди. Окрім того, територію регіону обстрілювали з РСЗВ — в результаті пошкоджене підприємство, а люди не постраждали.

Зазначимо, що збільшилась кількість жертв після удару ЗС РФ по Куп'янську на Харківщині. За даними правоохоронців, в результаті удару поранення різної тяжкості дістала 21 людина. Серед поранених 10 співробітників поліції. Поки що невідомо, в якому вони стані. Окрім того, пошкоджено 43 багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі. Також пошкоджено службові авто