Ночной авиадуар по Сумах: от полученных ранений скончалась женщина, детали (фото)

В результате удара по городу также пострадало 9 человек. Кроме того, в Сумах возник пожар, который привел к задымлению в отдельных микрорайонах города.

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В больнице в результате российского авиаудара по городу Сумы от полученных ранений скончалась 48-летняя женщина. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

"От полученных ранений 48-летняя женщина скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в результате авиаудара пострадало 9 человек. По данному факту уже начато досудебное следствие.

"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — добавили в прокуратуре.

В Сумах под вражеский удар попало предприятие, которое производит упаковки для детского питания, соков и бытовой химии.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 августа российскими войсками по городу Сумы нанесен авиационный удар. В результате удара есть 9 пострадавших. Также в городе возник пожар, в результате которого наблюдалось задымление в отдельных микрорайонах города.

Этой же ночью ВС РФ ударили по Украине баллистической ракетой "Искандер" и атаковали 18 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". В результате был нанесен удар по промышленному объекту в Полтавской области. А над Днепропетровщиной сбивали вражеские "шахеды". Кроме того, территорию региона обстреливали из РСЗО — в результате повреждено предприятие, а люди не пострадали.

Отметим, что увеличилось количество жертв после удара ВС РФ по Купянску на Харьковщине. По данным правоохранителей, в результате удара ранения различной тяжести получил 21 человек. Среди раненых 10 сотрудников полиции. Пока неизвестно, в каком они состоянии. Кроме того, повреждены 43 многоэтажных и частных дома, автомобили. Также повреждены служебные авто