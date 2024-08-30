Атакували "Шахедами" та "Іскандером": подробиці нічного удару ЗС РФ по Україні

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Є влучання і поранені, а жителівСум закликали зачинити вікна після удару по місцевому підприємству.

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У ніч проти 30 серпня 2024 року ЗС РФ вдарили по Україні балістичною ракетою "Іскандер" та атакували 18 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Для відбиття ворожої атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

"У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БПЛА "Shahed-131/136", 4 — локаційно втрачені (упали самостійно). Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській і Сумській областях", — поінформував він.

Атака на Полтавщину

У ніч проти 30 серпня РФ завдала удару по промисловому обʼєкту в Полтавській області. Про це в Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Уночі ворог завдав ударів БПЛА по промисловому обʼєкту на Полтавщині", — зазначив він.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі над Дніпропетровщиною збивали ворожі "Шахеди", а також територію регіону обстрілювали із РСЗВ "Град". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Шахеди" збили над областю оборонці цієї ночі. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БПЛА. А ще обстрілював з РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджене підприємство. Люди не постраждали", — інформував він.

Наслідки атаки на підприємство на Дніпропетровщині

Авіаудар по Сумах

Російські окупанти в ніч проти 30 серпня завдали авіаудару по місту Суми. Влучання сталося в об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Сумської ОВА Ігор Кальченко.

"ЗС РФ завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого почалася пожежа. Внаслідок займання спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому до жителів міста прохання — щільно зачинити вікна та двері, за можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Попередньо, в результаті ворожого удару є постраждалі", — поінформував він.

В обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок удару по підприємству в Сумах поранень зазнали 9 людей.

Нагадаємо, що в кількох регіонах РФ 30 серпня зранку лунали вибухи. Російська ППО збивала безпілотники, які цілили по військових об'єктах в Калузі, Джанкої, Кіровському тощо.