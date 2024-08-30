ЗС РФ завдали авіаудару по підприємству в Сумах: відомо про 9 постраждалих

Через ворожу атаку в окремих мікрорайонах міста спостерігається задимлення повітря, тому жителям Сум рекомендують щільно закрити вікна та не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків обстрілу.

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Російські окупанти в ніч проти 30 серпня завдали авіаудару по місту Суми. Влучання сталося в об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Сумської ОВА Ігор Кальченко.

"ЗС РФ завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа. Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Попередньо, в результаті ворожого удару є потерпілі", — проінформував він.

Над ліквідацією наслідків працюють аварійно-рятувальні служби міста.

На місці влучання здійнявся дим. Фото з відкритих джерел

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 9 осіб. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

"Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 30 серпня 2024 року близько 01:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб", — повідомили у відомстві.

Загалом, за інформацією Сумської ОВА, вночі та зранку 30 серпня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 171 вибух.

Нагадаємо, що В ніч проти 30 серпня невідомі безпілотники атакували 3 регіони Росії та окупований Крим. Вибухи лунали в Джанкої та Кіровському у Криму, а також в районі аеропорта в Калузі та на території Бєлгородської області.