Авіаудар в Сумах: зросла кількість загиблих та постраждалих, деталі (фото)

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки загинуло 2 людей, постраждало ще 13. На місці аварії виникла пожежа. Її вдалось загасити, однак це призвело до забруднення повітря в місті.

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Внаслідок авіаудару по підприємству в Сумах загинуло 2 людини. Кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо, внаслідок події загинуло 2 людини (одна від отриманих травм померла у лікарні, тіло ще однієї деблокували співробітники ДСНС). За даними медиків 13 людей травмовано", — говориться в повідомленні.

Окрім цього, внаслідок російської атаки на підприємстві виникла пожежа, зруйновано будівлі та приміщення. На місці події працюють рятувальники, задіяна спеціальна пожежна техніка. Наразі пожежа вже локалізована.

Тушіння пожежі в Сумах

Пожежа на підприємстві в Сумах

Однак до цього часу над містом спостерігається чорний дім. За попередніми даними виявлено незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту, повідомляє Сумська ОВА.

"До повної ліквідації пожежі та отримання результатів досліджень жителям Сум рекомендується: закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям, схильним до алергічних реакцій, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, ретельно обробляти речі, продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що в ніч із 29 на 30 серпня російські війська завдали по підприємству міста Суми авіаційного удару. В результаті атаки в місті були виявлені постраждалі, а пізніше стало відомо про смерть 48-річної жінки. Померла вона в лікарні.

Також цієї ночі ЗС РФ вдарили по Україні балістичною ракетою "Іскандер" та атакували 18 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136". В результаті атаки пошкоджений промисловий об'єкт у Полтавській області.