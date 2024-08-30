Авиаудар в Сумах: возросло количество погибших и пострадавших, детали (фото)

По данным ГСЧС, в результате российской атаки погибли 2 человека, пострадали еще 13. На месте аварии возник пожар, который удалось потушить, однако это привело к загрязнению воздуха в городе.

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В результате авиаудара по предприятию в Сумах погибли 2 человека. Количество пострадавших возросло до 13 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно, в результате происшествия погибли 2 человека (один от полученных травм скончался в больнице, тело еще одного деблокировали сотрудники ГСЧС). По данным медиков 13 человек травмированы", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате российской атаки на предприятии возник пожар, разрушены здания и помещения. На месте происшествия работают спасатели, задействована специальная пожарная техника. Сейчас пожар уже локализован.

Тушение пожара в Сумах

Пожар на предприятии в Сумах

Однако до сих пор над городом наблюдается черный дым. По предварительным данным выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота, сообщает Сумская ОГА.

"До полной ликвидации пожара и получения результатов исследований жителям Сум рекомендуется: закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям, максимально ограничить пребывание детей на улице, тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились во время задымления на открытой местности", — добавили в ведомстве.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 августа российские войска нанесли по предприятию города Сумы авиационный удар. В результате атаки в городе были обнаружены пострадавшие, а позже стало известно о смерти 48-летней женщины. Умерла она в больнице.

Также этой ночью ВС РФ ударили по Украине баллистической ракетой "Искандер" и атаковали 18 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". В результате атаки поврежден промышленный объект в Полтавской области.