Россияне нанесли авиаудар по Сумам: разрушен университет, есть пострадавший (фото)

В Сумской ОГА сообщили, что ВС РФ обстреливали город КАБами. Последствия атаки пока еще устанавливаются.

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Во вторник, 3 сентября, россияне ударили управляемыми авиационными бомбами по зданию одного из университетов города Сумы. Целью стало здание одного из университетов, сообщает Сумская ОГА.

"Сегодня вечером, 3 сентября россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Прежде всего, враг применил КАБ", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Разрушенный университет в Сумах

Россияне разрушили университет в Сумах

В Сумском городском совете добавили, что в настоящее время в результате обстрела есть один пострадавший. У него незначительные травмы, лицу оказана необходимая медицинская помощь.

Отметим, что российские войска постоянно обстреливают город Сумы и область. В частности, в ночь с 29 на 30 августа войска ВС РФ нанесли по предприятию города Сумы авиационный удар. В результате атаки в городе были обнаружены пострадавшие, а позже стало известно о смерти 48-летней женщины — она умерла в больнице. Впоследствии стало известно, что в результате авиаудара по предприятию в Сумах погибли 2 человека, а количество пострадавших возросло до 13 человек.

Поздно вечером 31 августа оккупационные войска снова нанесли ракетный удар по территории Сумской области, в результате которого по меньшей мере один человек погиб. Также в результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.