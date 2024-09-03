Удар по Полтаві показав, що пріоритет Путіна — Україна, а не ЗСУ в Курській області, — Sky News

За словами військового аналітика Шона Белла, РФ відповідає на вторгнення в Курську область, розміщуючи ракети на українській території, але не всі спрямовані проти військових цілей. Він також зазначив, що обстріл Полтави припав на початок навчального року в Україні.

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Удар по Інституту зв'язку та лікарні в Полтаві показує, що пріоритет російського президента Володимира Путіна — це Україна, а не українські війська в Курській області. Так вважає британський військовий аналітик Шон Белл, повідомляє Sky News.

Він не вважає дивним, що Росія відповідає на вторгнення в Курську область, розміщуючи якомога більше ракет на українській території, але не всі з них, схоже, спрямовані проти військових цілей. Белл також зазначив, що цей удар РФ припав на початок навчального року в Україні.

"Попри те, що українці просуваються в Курській області, попри те, що вони запускають багато ракет великої дальності по Росії, цілком зрозуміло, де зараз пріоритет президента Путіна — це "спеціальна військова операція" і захоплення тієї частини Донбасу, якою він ще не володіє", — пояснив свою думку військовий оглядач.

Обстріл Полтави: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих і поранених після російського обстрілу в Полтаві зросла, про це повідомила перша леді України Олена Зеленська в соцмережі Х. За її словами, загинули 47 осіб, поранено — 206. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про 41 загиблого і 180 поранених.

Нагадаємо, що в Повітряних силах прокоментували удар балістичною ракетою по Полтаві.

Також повідомлялося, що після ракетного удару по інституту в Полтаві з-під завалів врятували 11 осіб.