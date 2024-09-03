Вічно молодий — вічно біля керма: російські вчені мають знайти ліки від старості для Путіна

71-річний Володимир Путін вимагає від російських учених передати останні дослідження в галузі засобів проти старіння, імовірно, у спробі продовжити йому життя.

Related video

Володимир Путін у найкращих традиціях радянського Політбюро шукає ліки від старості. Російським вченим наказано передати дані своїх останніх досліджень у сфері боротьби зі старінням, імовірно, у спробі зберегти життя Володимиру Путіну і його оточенню, якому вже за сімдесят. За словами поінформованого джерела, указ виходив від "найбільшого начальника" і змусив чиновників поспіхом виконувати передбачувані вказівки 71-річного диктатора. Про це пише Daily Mail.

Путін давно цікавиться проблемою боротьби зі старінням, але зараз з'явилася нова гостра необхідність у пошуку "активного довголіття".

Володимир Путін Фото: скріншот

Журналісти посилаються на незалежне видання "Медуза", яке опублікувало лист міністерства охорони здоров'я РФ, надісланий їм у червні з вимогою надати останні розробки в галузі повороту біологічного годинника назад.

Джерело повідомило: "Найбільший начальник поставив завдання, і чиновники кинулися його реалізовувати всіма можливими способами".

Від лікарів вимагалося оперативно надати "пропозиції щодо розробок" у таких галузях:

"Розробка медичної продукції, спрямованої на зниження тягаря старіння клітин (саркопенії, старечої астенії, остеопорозу тощо), з оцінкою біологічного віку різними методами";

"Розробка нових нейротехнологій і пов'язаної з цим медичної продукції, спрямованих, зокрема, на запобігання та розвиток когнітивних і сенсорних порушень";

"Розробка методів корекції імунної системи на основі її виявлених критичних показників у старінні";

"Розроблення нових методів медичних технологій (включно з медичними виробами), заснованих на технології біодруку".

Справжність документа підтвердили два лікарі, які працюють у науково-дослідних медичних центрах, а також співробітник одного з академічних інститутів. Швидкість і наполегливість, з якою вчених вимагали надати дані, адресатів здивували.

"Нас просили в терміновому порядку надіслати всі наші розробки, до того ж лист надійшов, скажімо так, сьогодні, а надіслати все потрібно було вчора. Я вперше в житті з таким, чесно кажучи, стикаюся — зазвичай будь-якому нацпроєкту або ФЦП (Федеральній цільовій програмі) передує низка нарад за участю різних фахівців, якесь публічне обговорення", — здивувався лікар одного з національних медичних дослідницьких центрів (НМДЦ) у РФ.

Наразі російський диктатор має законні повноваження залишатися при владі до 2036 року, після того, як у 2020 році було ухвалено рішення про продовження терміну повноважень, що означає, що він залишиться при владі, поки йому не виповниться 80 років.

Володимир Путін Фото: РИА Новости

Путін, як відомо, оточений кільцем соратників, які старіють, серед яких міністр закордонних справ Сергій Лавров (74 роки), голова служби безпеки ФСБ Олександр Бортников (72 роки), старший радник Микола Патрушев (73 роки), голова розвідки СЗР Сергій Наришкін (70 років) і спікер російського сенату Валентина Матвієнко (75 років).

Володимир Путін і Сергій Лавров Фото: РИА Новости

Джерело, близьке до Кремля, повідомило: "Усі сучасні дослідження, про які йдеться в нацпроєкті, досить дорогі — вони вимагають великих витрат. Розробка нових ліків коштує мільярди, жоден національний проєкт не може з цим впоратися, особливо зараз".

Дехто вважає, що за цією ініціативою стоїть близький союзник Путіна, 77-річний Михайло Ковальчук, голова Курчатовського інституту, провідного ядерного інституту Росії.

Його вважають прихильником теорії змови, він виступає за розробку так званого "російського геному" і говорить про "зброю, націлену на певну етнічну групу".

Раніше цього року Путін заявив, що Росії необхідний новий національний проєкт, спрямований на "збереження здоров'я" її громадян.

Старша дочка Володимира Путіна Марія Воронцова, 39 років. Воронцова, ендокринолог, також срадше за все, задіяна в пошуках ліків від старості.

Марія Воронцова, дочка Володимира Путіна Фото: РИА Новости

Одна з її програм — боротьба зі старінням, мета якої — врятувати 175 000 життів до 2030 року.

А Путіна могла підстьобнути до активних дій смерть його давнього гуру в галузі боротьби зі старінням, 77-річного професора Володимира Хавінсона, директора Санкт-Петербурзького інституту біорегуляції та геронтології. Геронтолог Хавінсон стверджував, що він відкрив секрет, який дає змогу людям жити до 110 або 120 років, сповільнюючи процес старіння.

Володимир Хавінсон і Володимир Путін Фото: РИА Новости

Відомо, що він намагався допомогти трьом попереднім кремлівським лідерам — Леоніду Брежнєву, Юрію Андропову і Борису Єльцину, — але скаржився, що його запросили надто пізно, щоб істотно продовжити їхнє життя.

Кохана Путіна Аліна Кабаєва, 41 рік, як і інші провідні російські гімнастки, приймала його "пептиди Хавінсона" — омолоджувальні та лікувальні коктейлі, які він розробив після багатьох років секретних досліджень під час роботи в Радянській Червоній Армії.

Хавінсон заявляв, що Володимир Путін може прожити ще щонайменше 20 років і говорив, що його потенціал "дуже високий", але не зізнавався, чи приймав Путін його пептиди.

Нагадаємо, 1 вересня постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця заявив, що "дехто" каже, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уже помер.