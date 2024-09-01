Постпред України в Радбезі ООН Кислиця натякнув, що Лавров вже помер (скриншот)

За словами Сергія Кислиці, він хотів би краще бачити Лаврова живим, але на лаві підсудних.

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Постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця заявив, що "дехто" говорить про те, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вже помер. Про це Кислиця написав у мережі Х.

"Дехто каже, що він уже склеїв ласти, і все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних", — зазначив Кислиця.

Він також прикріпив до посту фото Сергія Лаврова.

Пост Кислиці Фото: Скриншот

"Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському селищі Ландсхафт може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони не потраплять на лаву підсудних, вони вирушать прямо в пекло, щоб горіти там вічно, минаючи чистилище", — наголосив Кислиця.

Офіційно про смерть Лаврова наразі повідомлень від Кремля чи у російських пропагандистських ЗМІ не було.

Нагадаємо, 29 серпня Сергій Лавров заявив, що "авантюра" Києва в Курській області зробила розмови про мирні переговори неактуальними.