Постпред Украины в Совбезе ООН Кислица намекнул, что Лавров уже умер (скриншот)
По словам Сергея Кислицы, он хотел бы лучше видеть Лаврова живым, но на скамье подсудимых.
Постоянный представитель Украины при Совете безопасности ООН Сергей Кислица заявил, что "кое-кто" говорит о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже умер. Об этом Кислица написал в сети Х.
"Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, и все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых", — отметил Кислица.
Он также прикрепил к посту фото Сергея Лаврова.
"Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном поселке Ландсхафт может показаться самым простым выходом. Даже если они не попадут на скамью подсудимых, они отправятся прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище", — подчеркнул Кислица.
Официально о смерти Лаврова пока сообщений от Кремля или в российских пропагандистских СМИ не было.
Напомним, 29 августа Сергей Лавров заявил, что "авантюра" Киева в Курской области сделала разговоры о мирных переговорах неактуальными.