Постпред Украины в Совбезе ООН Кислица намекнул, что Лавров уже умер (скриншот)

По словам Сергея Кислицы, он хотел бы лучше видеть Лаврова живым, но на скамье подсудимых.

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Постоянный представитель Украины при Совете безопасности ООН Сергей Кислица заявил, что "кое-кто" говорит о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже умер. Об этом Кислица написал в сети Х.

"Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, и все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых", — отметил Кислица.

Он также прикрепил к посту фото Сергея Лаврова.

Пост Кислицы Фото: Скриншот

"Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном поселке Ландсхафт может показаться самым простым выходом. Даже если они не попадут на скамью подсудимых, они отправятся прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище", — подчеркнул Кислица.

Официально о смерти Лаврова пока сообщений от Кремля или в российских пропагандистских СМИ не было.

Напомним, 29 августа Сергей Лавров заявил, что "авантюра" Киева в Курской области сделала разговоры о мирных переговорах неактуальными.