По словам министра иностранных дел РФ, все предыдущие договоренности якобы были разрушены и саботированы "киевским режимом и его западными покровителями". Ранее в ОП заявили, что сейчас диалог с Путиным не приведет к справедливому миру.

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Готовность России к мирным переговорам с Украиной ни у кого не должна была вызывать сомнений, но "авантюра" Киева в Курской области сделала их неактуальными. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Сенегала Ясин Фаль, сообщает "ТАСС" .

"Мы всегда помним, что президент Путин в июне выдвинул в очередной раз мирную инициативу после того, как все предыдущие инициативы и договоренность были разрушены и саботировались киевским режимом и его западными покровителями. Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнения, но после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся не актуальными", — отметил Лавров.

Позиция Украины относительно Курской операции и переговоров

27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что не готов обменивать территории Украины в рамках любых переговоров. По его словам, Курская операция — "не связана с пунктами Формулы мира", но связана с победой Украины. Глава государства заверил, что "нам не нужны лишние чужие земли".

Напомним, 20 августа издание Politico писало, что Украина стремится закончить войну путем мирных переговоров, но не намерена говорить напрямую с Владимиром Путиным.

29 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал причины, почему любой диалог Украины с Путиным сейчас будет пустым и не создаст основ для справедливого прочного мира.