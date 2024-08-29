"Авантюра" Києва в Курській області зробила розмови про переговори неактуальними, — Лавров

За словами міністра закордонних справ РФ, всі попередні домовленості нібито були зруйновані і саботовані "київським режимом і його західними покровителями". Раніше в ОП заявили, що зараз діалог з Путіним не призведе до справедливого миру.

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Готовність Росії до мирних переговорів з Україною ні в кого не мала викликати сумнівів, але "авантюра" Києва в Курській області зробила їх неактуальними. Про це заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на спільній пресконференції із очільницею МЗС Сенегалу Ясін Фаль, повідомляє "ТАСС".

"Ми завжди пам'ятаємо, що президент Путін у червні висунув укотре мирну ініціативу після того, як усі попередні ініціативи та домовленості було зруйновано й саботовано київським режимом і його західними покровителями. Наша готовність до переговорів не повинна була ні в кого викликати сумніву, але після авантюри в Курській області якісь розмови з цього приводу стають неактуальними", — зазначив Лавров.

Позиція України щодо Курської операції й переговорів

27 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що не готовий обмінювати території України в рамках будь-яких переговорів. За його словами, Курська операція — "не пов'язана з пунктами Формули миру", але пов'язана з перемогою України. Глава держави запевнив, що "нам не потрібні зайві чужі землі".

Нагадаємо, 20 серпня видання Politico писало, що Україна прагне закінчити війну шляхом мирних переговорів, але не має наміру говорити безпосередньо з Володимиром Путіним.

29 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав причини, чому будь-який діалог України із Путіним наразі буде порожнім і не створить основ для справедливого міцного миру.