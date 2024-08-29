"Багатосотрічні амбіції": в ОП назвали, хто стоїть на заваді переговорів України з РФ

Михайло Подоляк назвав три ґрунтовні причини, чому будь-які переговори України із Путіним на цьому етапі будуть порожніми. Серед них — неможливість справедливих репарацій. За його словами, для цього необхідний певний міжнародний механізм.

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Переговори України з Росією, а саме Володимиром Путіним, наразі не мають сенсу і не призведуть до справедливого міцного миру. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. У своєму Telegram він окреслив три ключові причини неможливості діалогу з Москвою на даному етапі.

Першою причиною він назвав неможливість довіряти росіянам. Подоляк зазначив, що у 1928 році за ініціативою Кремля був підписаний пакт Литвинова про відмову від війни як інструмента державної політики. Але з того часу Росія неодноразово порушувала міжнародні угоди, включно з Будапештським меморандумом 1994 року і Договором про українсько-російський кордон 2003 року.

"В основі нехтування миром лежать багатосотрічні амбіції щодо розширення імперії, від яких російське керівництво ніколи не відмовлялося…", — вважає Подоляк.

Другою причиною радник Єрмака вважає неможливість справедливих репарацій. За словами Подоляка, загальні збитки України від російської агресії оцінюються від 700 мільярдів до 1 трильйона доларів. Він вважає, що Росія не зможе виплатити таку компенсацію одночасно, і потрібен міжнародний механізм, подібний до того, який був створений для Іраку після окупації Кувейту.

"Але побудова такого механізму можлива лише за умови сприяння з боку уряду держави, що здійснила агресію. В Іраку для цього знадобилося позбавити посади, заарештувати й стратити Саддама Хусейна. Висновок зрозумілий і щодо Путіна особисто", — зазначив він.

Третьою причиною є неможливість покарання воєнних злочинців. Подоляк наголосив, що Путін є головним воєнним злочинцем і за статутом Міжнародного кримінального суду не має імунітету від переслідування за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Він прогнозує, що Путін опиратиметься будь-яким спробам розслідування і не видасть жодного зі своїх підлеглих.

"Усі війни з часом закінчуються, починаються переговори, підписуються мирні договори. Завадою на шляху до цього є лише одна особа… Прізвище цієї особи очевидне й дуже криваво вже вписане в історію…", — резюмував заступник керівника ОП.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде робити все, аби змусити Володимира Путіна припинити війну дипломатичним шляхом. Але так само ЗСУ готові витиснути ворога з території України.

На думку Володимира Фесенка, голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента", для початку переговорів України і Росії необхідно дочекатись виборів у США, адже "росіяни хочуть домовлятися з американцями".