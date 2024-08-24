Україна готова силою змусити Путіна закінчити війну, — Зеленський

Київ докладе усіх можливих зусиль, аби закінчити цю війну за столом переговорів, зазначив президент. Утім, ЗСУ будуть готові й справедливо витиснути війська Путіна з нашої території.

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Війна може закінчитися лише після відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторної агресії РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди Дня Незалежності.

За його словами, Україна хоче змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну дипломатичним шляхом. Але ЗСУ готові й витиснути ворога з території нашої країни за допомогою зброї.

"Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей передусім, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти стійко, міцно проти агресії Путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, у суботу, 24 серпня, під час урочистостей, присвячених Дню Незалежності України, президент Володимир Зеленський заявив, що наші військові вперше застосували новий український дрон-ракету "Паляниця".

Також Фокус писав, що напередодні Дня незалежності голова Білого дому Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, щоб висловити непохитну підтримку народу України та розповісти про новий пакет військової допомоги. Він містить ракети ППО для захисту критичної інфраструктури, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси для солдатів на передовій.