Украина готова силой заставить Путина закончить войну, — Зеленский

Киев приложит все возможные усилия, чтобы закончить эту войну за столом переговоров, отметил президент. Впрочем, ВСУ будут готовы и справедливо вытеснить войска Путина с нашей территории.

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Война может закончиться только после восстановления территориальной целостности Украины и предотвращения повторной агрессии РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю Дня Независимости.

По его словам, Украина хочет заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну дипломатическим путем. Но ВСУ готовы и вытеснить врага с территории нашей страны с помощью оружия.

"Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего, и времени. Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыплются" и не будут стоять стойко, крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в субботу, 24 августа, во время торжеств, посвященных Дню Независимости Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что наши военные впервые применили новый украинский дрон-ракету "Паляница".

Также Фокус писал, что накануне Дня независимости глава Белого дома Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, чтобы выразить непоколебимую поддержку народу Украины и рассказать о новом пакете военной помощи. Он включает ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты и боеприпасы для солдат на передовой.