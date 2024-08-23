Подарок на День Независимости: Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Пакет военной помощи включает в себя ракеты для ПВО, оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты. США также введут санкции против 400 компаний и лиц.

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Накануне Дня независимости Украины глава Белого дома Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить непоколебимую поддержку народу Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского лидера.

"В течение двух с половиной лет они отражали яростное наступление России, в том числе вернули себе более половины территории, захваченной российскими войсками в первые дни войны. Они остались непоколебимы перед лицом отвратительных военных преступлений и зверств России. И день за днем ​​они отстаивали ценности, которые объединяют людей в обеих наших странах и во всем мире, включая независимость", — цитируют в Белом доме Байдена.

Как отмечается, сегодня Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

Пакет включает в себя ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины, оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя. Также в него войдут боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные системы, которые их защищают.

Также США введут новые санкции в отношении почти 400 организаций и лиц, которые способствуют войне.

Эти действия основываются на серии исторических шагов, которые США предприняли вместе с союзниками и партнерами за последние несколько месяцев для поддержки Украины — от передачи истребителей F-16 до обязательств по поставке сотен систем ПВО в течение следующего года и быстрого увеличения помощи в области безопасности на передовой после принятия Закона о национальной безопасности, говорится в сообщении.

В то же время Байден заявил, что России не победить в захватнической войне против Украины.

"Не заблуждайтесь: Россия не победит в этом конфликте. Независимый народ Украины победит — и Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры продолжат поддерживать их на каждом шагу пути", — подчеркнул президент США.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Джо Байдена за поздравления и непреклонную американскую поддержку, в частности за принятие очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК.

"Санкционное давление на Россию должно усиливаться и дальше", — написал глава государства.

Кроме того, он отметил и выделение нового пакета оборонной поддержки от США.

"Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности, дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры", — отметил Зеленский.

Против кого вводятся санкции

Как в свою очередь сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, санкции, которые ввел Минфин США, охватывают субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и поставкой товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России.

Новые ограничения, отметил Андрей Ермак, существенно отразятся на ключевых для России нефтяных и газовых проектах.

Под санкции, в частности, попали:

ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";

ООО "Межрегионстрой", строящее объекты для проекта "Восток Ойл" от "Роснефти";

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственное за проект "СПГ Якутия".

Санкции также накладываются на крупнейших экспортеров угля из России, таких как "СДС Уголь", "УК Мечел-Майнинг", АО "Стройсервис" и две дочерние компании "Росатома".

В санкционные списки внесены российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники, а также компании, обслуживающие нужды российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.

Также под санкции подпадают посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, которые осуществляли поставки микроэлектроники в Россию в обход санкций.

"Некоторые из этих компаний поставляли товары на миллионы долларов", – сообщил Андрей Ермак.

Кроме того, санкции распространяются на сети субъектов, вовлеченных в обеспечение российского ВПК, включая участников схемы снабжения западными компонентами производителя истребителей "Су".

Плюс ко всему США усиливают контроль за экспортом в Россию и Белоруссию и ограничивают доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением.

"В список компаний, подпадающих под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена ​​131 компания из России, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций", — резюмировал глава ОП.

Напомним, ранее сообщалось, что США разрешают Украине использовать американское оружие по целям в Курской области России. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

В то же время аналитики Пентагона отметили, что Россия способна удерживать буферную зону, которую захватили ее войска, однако не может продвинуться дальше вглубь территории Украины.