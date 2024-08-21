Пентагон намерен усилить мониторинг оружия, поставляемое в Украину, — отчет GAO

В документе отмечается, что недостатки в отслеживании "передачи оружия третьим сторонам" вызывают озабоченность среди некоторых американских политиков. Это может повлиять на будущее оказание помощи Украине.

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Управление по правительственной отчетности США (GAO) выявило недостатки в координации между Минобороны и Государственным департаментом относительно поставок оружия в Украину. Речь идет о 6,33 млрд долларов, которые были выделены в рамках "передачи оружия третьим сторонам", а точнее, на военное финансирование для 10 европейских стран, чтобы те передали Украине оружие и оборудование американского производства. Об этом 20 августа сообщили в Defense One.

Отчет GAO показывает, что Госдеп США санкционировал 217 таких поставок, включая зенитные установки Stinger, ракеты "воздух-воздух" и противотанковые системы Javelin. Эти поставки требуют усиленного контроля конечного использования, чтобы убедиться, что оружие попадает к правильным получателям и используется по назначению.

Управление обнаружило, что государство обрабатывает запросы на передачу оружия для Украины в среднем за 12 дней, что значительно быстрее, чем для других стран. Однако в этом процессе Пентагон часто не имеет достаточно информации о таких поставках до момента их прибытия в Украину. Это приводит к ограничению данных о масштабе и состоянии поставок американского оружия в Украине.

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Несмотря на то, что Генеральный инспектор Министерства обороны не обнаружил систематического перенаправления переданных Украине вооружений, недостатки в отслеживании вызывают озабоченность среди некоторых американских политиков. Это, в свою очередь, может повлиять на будущее оказание помощи Украине, которая, по словам Киева, является жизненно важной для ее защиты от российских атак.

Также в отчете содержатся ряд рекомендаций по улучшению коммуникации между Государственным департаментом, Министерством обороны и странами-партнерами, чтобы повысить эффективность и прозрачность передачи оружия Киеву.

Напомним, Германия достигла рекордно высокого уровня в плане экспорта вооружения. По информации Defense News только за первые полгода 2024 экспорта военной продукции Германии достиг 61% от общего уровня прошлого года.