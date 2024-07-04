Украина— ключевой партнер: экспорт вооружения Германии достигает рекордного уровня

Только за первые полгода 2024 экспорта военной продукции Германии достиг 61% от общего уровня прошлого года. При этом 65% всего немецкого военного экспорта в этом году было направлено в Украину.

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Германия в первом полугодии 2024 года экспортировала военные товары на сумму более 7,5 миллиардов евро (около 8 млрд долларов США), что почти соответствует общему объему экспорта за весь 2023 год. Об этом 3 июля сообщили в Defense News.

При этом считалось, что в прошлом году ФРГ достигла рекордного уровня экспорта вооружений на сумму 12,2 миллиарда евро, что стало значительным показателем для страны, традиционно осторожной в вопросах поставок оружия.

В материале отмечается, что с начала 2024 и до 18 июня объем экспорта военной продукции достиг 61% от общего уровня прошлого года. Значительная часть этих поставок была классифицирована как "оружие войны".

Украина – ключевой получатель

Обозреватели подчеркнули, что около 65% всего немецкого военного экспорта в этом году было направлено в Украину, поэтому страна остается основным пунктом назначения немецкого военного экспорта. Киев получил в первой половине 2024 года вооружений на сумму почти 4,88 млрд евро. Это более чем в два раза превышает объем помощи, предоставленной Германии в течение первого года полномасштабного вторжения России.

Таким образом Германия стала одним из ключевых поставщиков оружия для Украины, уступая только Соединенным Штатам.

Экспорт в другие страны

Авторы публикации пишут, что несмотря на обвинения в нарушении прав человека, Германия возобновила значительный экспорт оружия в Саудовскую Аравию, которая заняла четвертое место в списке крупнейших получателей немецкого военного экспорта с суммой почти 132,5 млн евро.

Перед этим Германия приостановила военные продажи Саудовской Аравии в 2018 году после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги и на фоне военной кампании королевства в Йемене.

Тремя другими странами в первой пятерке стали Сингапур — 1,209 млрд евро, Индия — 153,7 млн евро и США — 110,6 млн евро. В первую десятку вошли Катар, Греция, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия и Великобритания. Правительство ФРГ заявило, что 91% немецкого экспорта оружия в этом году пришелся на близких союзников — список стран, в основном входящих в ЕС и НАТО, но также включающий Украину, Южную Корею, Сингапур и несколько других государств, поддерживающих Запад в Индо-Тихоокеанском регионе.

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