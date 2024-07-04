Україна — ключовий партнер: експорт озброєння Німеччини досягає рекордного рівня

Лише за перші півроку 2024 року експорт військової продукції Німеччини сягнув 61% від загального рівня минулого року. При цьому 65% усього німецького військового експорту цього року було спрямовано в Україну.

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Німеччина в першому півріччі 2024 року експортувала військові товари на суму понад 7,5 мільярда євро (близько 8 млрд доларів США), що майже відповідає загальному обсягу експорту за весь 2023 рік. Про це 3 липня повідомили в Defense News.

При цьому вважалося, що минулого року ФРН досягла рекордного рівня експорту озброєнь на суму 12,2 мільярда євро, що стало значним показником для країни, яка традиційно була обережною в питаннях постачання зброї.

У матеріалі зазначається, що з початку 2024 року і до 18 червня обсяг експорту військової продукції досяг 61% від загального рівня минулого року. Значна частина цих постачань була класифікована як "зброя війни".

Україна — ключовий одержувач

Оглядачі підкреслили, що близько 65% усього німецького військового експорту цього року було спрямовано в Україну, тому країна залишається основним пунктом призначення німецького військового експорту. Київ отримав у першій половині 2024 року озброєнь на суму майже 4,88 млрд євро. Це більш ніж удвічі перевищує обсяг допомоги, наданої Німеччині протягом першого року повномасштабного вторгнення Росії.

Таким чином Німеччина стала одним із ключових постачальників зброї для України, поступаючись тільки Сполученим Штатам.

Експорт в інші країни

Автори публікації пишуть, що попри звинувачення в порушенні прав людини, Німеччина відновила значний експорт зброї до Саудівської Аравії, яка посіла четверте місце в списку найбільших одержувачів німецького військового експорту із сумою майже 132,5 млн євро.

Перед цим Німеччина призупинила військові продажі Саудівській Аравії 2018 року після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі та на тлі військової кампанії королівства в Ємені.

Трьома іншими країнами в першій п'ятірці стали Сінгапур — 1,209 млрд євро, Індія — 153,7 млн євро і США — 110,6 млн євро. До першої десятки увійшли Катар, Греція, Об'єднані Арабські Емірати, Бразилія та Велика Британія. Уряд ФРН заявив, що 91% німецького експорту зброї цього року припав на близьких союзників — список країн, які здебільшого входять до ЄС і НАТО, але також охоплюють Україну, Південну Корею, Сінгапур і кілька інших держав, що підтримують Захід в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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