Подарунок на День Незалежності: Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Пакет військової допомоги містить ракети для ППО, обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети. США також введуть санкції проти 400 компаній та осіб.

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Напередодні Дня незалежності України голова Білого дому Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, щоб висловити непохитну підтримку народу України. Про це йдеться в повідомленні пресслужби американського лідера.

"Протягом двох з половиною років вони відбивали шалений наступ Росії, зокрема повернули собі більше ніж половини території, захопленої російськими військами в перші дні війни. Вони залишилися непохитними перед обличчям огидних воєнних злочинів і звірств Росії. І день за днем вони відстоювали цінності, які об'єднують людей в обох наших країнах і в усьому світі, включно з незалежністю", — цитують у Білому домі Байдена.

Як зазначається, сьогодні Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

Пакет містить ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України, обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від мінливої тактики Росії на полі бою. Також до нього увійдуть боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні системи, які їх захищають.

Також США введуть нові санкції щодо майже 400 організацій та осіб, які сприяють війні.

Ці дії ґрунтуються на серії історичних кроків, які США зробили разом із союзниками та партнерами за останні кілька місяців для підтримки України — від передачі винищувачів F-16 до зобов'язань із постачання сотень систем ППО протягом наступного року та швидкого збільшення допомоги в галузі безпеки на передовій після ухвалення Закону про національну безпеку, ідеться в повідомленні.

Водночас Байден заявив, що Росії не перемогти в загарбницькій війні проти України.

"Не помиляйтеся: Росія не переможе в цьому конфлікті. Незалежний народ України переможе — і Сполучені Штати, наші союзники та наші партнери продовжать підтримувати їх на кожному кроці шляху", — наголосив президент США.

Володимир Зеленський, зі свого боку, подякував Джо Байдену за привітання та непохитну американську підтримку, зокрема за ухвалення чергового санкційного пакета проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК.

"Санкційний тиск на Росію має посилюватися й надалі", — написав глава держави.

Крім того, він відзначив і виділення нового пакета оборонної підтримки від США.

"Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема, додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад та критичної інфраструктури", — зазначив Зеленський.

Проти кого запроваджують санкції

Як зі свого боку повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, санкції, які запровадив Мінфін США, охоплюють суб'єктів, пов'язаних із російськими паливно-енергетичним і металургійним секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії.

Нові обмеження, зазначив Андрій Єрмак, істотно позначаться на ключових для Росії нафтових і газових проєктах.

Під санкції, зокрема, потрапили:

ТОВ "Екропромстрой", дочірня компанія "Новатек", якій передано 40% ТОВ "Арктик СПГ-2";

ТОВ "Межрегионстрой", що будує об'єкти для проекту "Восток Ойл" від "Роснефти";

ПАТ "Якутська паливно-енергетична компанія" (ЯТЕК), відповідальне за проєкт "СПГ Якутія".

Санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з Росії, таких як "СДС Вугілля", "УК Мечел-Майнінг", АТ "Будсервіс" і дві дочірні компанії "Росатома".

До санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, що обслуговують потреби російського ВПК, разом з їхніми власниками та менеджментом.

Також під санкції підпадають посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали постачання мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій.

"Деякі з цих компаній постачали товари на мільйони доларів", — повідомив Андрій Єрмак.

Крім того, санкції поширюються на мережі суб'єктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включно з учасниками схеми постачання західних компонентів виробнику винищувачів "Су".

Плюс до всього США посилюють контроль за експортом в Росію і Білорусію та обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним управлінням.

"До списку компаній, що підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додано 131 компанію з Росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, яких підозрюють у порушенні санкцій", — резюмував голова ОП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США дозволяють Україні використовувати американську зброю по цілях у Курській області Росії. Про це заявила заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх.

Водночас аналітики Пентагону зазначили, що Росія здатна утримувати буферну зону, яку захопили її війська, однак не може просунутися далі вглиб території України.