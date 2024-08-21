Пентагон має намір посилити моніторинг зброї, що поставляється в Україну, — звіт GAO

У документі наголошується, що недоліки у відстеженні "передачі зброї третім сторонам" викликають занепокоєння серед деяких американських політиків. Це може вплинути на майбутнє надання допомоги Україні.

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Управління з урядової звітності США (GAO) виявило недоліки в координації між Міноборони та Державним департаментом щодо постачання зброї в Україну. Йдеться про 6,33 млрд доларів, які були виділені в межах "передачі зброї третім сторонам", а точніше, на військове фінансування для 10 європейських країн, щоб ті передали Україні зброю та обладнання американського виробництва. Про це 20 серпня повідомили в Defense One.

Звіт GAO показує, що Держдеп США санкціонував 217 таких постачань, включно із зенітними установками Stinger, ракетами "повітря-повітря" і протитанковими системами Javelin. Ці постачання вимагають посиленого контролю кінцевого використання, щоб переконатися, що зброя потрапляє до правильних одержувачів і використовується за призначенням.

Управління виявило, що держава обробляє запити на передачу зброї для України в середньому за 12 днів, що значно швидше, ніж для інших країн. Однак у цьому процесі Пентагон часто не має достатньо інформації про такі постачання до моменту їхнього прибуття в Україну. Це призводить до обмеження даних про масштаб і стан постачань американської зброї в Україну.

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Попри те, що Генеральний інспектор Міністерства оборони не виявив систематичного перенаправлення переданих Україні озброєнь, недоліки у відстеженні викликають занепокоєння серед деяких американських політиків. Це, своєю чергою, може вплинути на майбутнє надання допомоги Україні, яка, за словами Києва, є життєво важливою для її захисту від російських атак.

Також у звіті міститься низка рекомендацій щодо поліпшення комунікації між Державним департаментом, Міністерством оборони та країнами-партнерами, щоб підвищити ефективність і прозорість передання зброї Києву.

Нагадаємо, Німеччина досягла рекордно високого рівня в плані експорту озброєння. За інформацією Defense News лише за перші пів року 2024 року експорт військової продукції Німеччини сягнув 61% від загального рівня минулого року.