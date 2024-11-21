Україна знала про підготовку Росією удару "Орешником", — Білий дім (відео)

Своєю чергою у пресслужбі Кремля заявили, що за пів години до удару повідомили про нього США в автоматичному режимі, але не робили це сплановано.

21 листопада вранці Росія завдала удару по Дніпру новітньою балістичною ракетою "Орешник". Київ знав про підготовку до цього удару, як і його західні союзники, включаючи США. Про це повідомила на брифінгу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, Сполучені Штати напередодні повідомили Україну та союзників про запуск Росією ракети середньої дальності для підготовки до удару.

"США заздалегідь повідомили Україну та союзників в останні дні про запуск Росії ракети середньої дальності для підготовки до нього", — повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Також вона заявила, що пуск російської ракети не вплине на політику Вашингтона щодо України.

Своєю чергою у пресслужбі Кремля заявили, що за пів години до удару повідомили про нього США в автоматичному режимі, але не робили це сплановано.

"Російська сторона не інформувала США про пуск "Орешника" у відповідності з домовленостями і у відповідності з режимом інформованості про пуски міжконтинентальних балістичних ракет. "Орешник" не є міжконтинентальною стратегічною ракетою ракетою. Це зброя середньої дальності. Разом з тим, російська сторона попередила американців про пуск "Орешника" по лінії Російського національного центру по зменшенню ядерної небезпеки, який працює в автоматичному режимі і постійно підтримує зв'язок з аналогічною системою США. Попередження було направлене у явочному автоматичному режимі за 30 хвилин до пуска", — сказав речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що 21 листопада російський президент Володимир Путін заявив, що РФ атакувала "Південмаш" у Дніпрі новітньою балістичною ракетою РФ "Орешник", і що сучасні засоби ППО не здатні перехопити такі ракети, оскільки вони атакують цілі зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду.