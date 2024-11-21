Росія випробувала для удару по Дніпру новітню ракету "Орешник", — Путін

Президент РФ заявив, що сучасні засоби ППО не здатні перехопити такі ракети, оскільки вони атакують цілі зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду.

21 листопада РФ випробувала новітню балістичну ракету "Орешник". Нею окупанти вдарили по місту Дніпро. Про це заявив президент Росії Володимир Путіна під час звернення до росіян, повідомляють РИА Новости.

Путін заявив про проведено успішне випробування новітньої ракети середньої дальності "Орешник".

"Удар по "Південмашу" було завдано балістичної ракети в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Росія готова вирішувати спірні питання мирними засобами, але готова до будь-якого розвитку подій, відповідь завжди буде. Засобів протидії новітній російській зброї на сьогоднішній день не існує", — написали РИА Новости з посиланням на російського президента.

Путін заявив, що сучасні засоби ППО не перехоплюють ракети "Орешник", оскільки ті атакують цілі зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду, а випробування в бойових умовах цієї ракетної системи ведуться у відповідь на агресивні дії країн НАТО щодо Росії.

"Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям в Україні та громадянам інших дружніх держав залишити зони можливого ураження", — заявив Путін

Також Путін заявив, що конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру після атак далекобійними західними ракетами по Росії і підкреслив, що застосування далекобійної зброї противником не може вплинути на хід війни.

"Використати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де вона була виготовлена, неможливо, це відомо", — заявив Путін.

Нагадаємо, що Україна заявила про російську атаку по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, які не збивають ЗРК Patriot. Але західний чиновник пізніше повідомив журналістам, що, мабуть, це була балістична ракета меншої дальності.