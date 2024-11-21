Украина знала о подготовке Россией удара "Орешником", — Белый дом (видео)

В свою очередь в пресс-службе Кремля заявили, что за полчаса до удара сообщили о нем США в автоматическом режиме, но не делали это спланировано.

21 ноября утром Россия нанесла удар по Днепру новейшей баллистической ракетой "Орешник". Киев знал о подготовке к этому удару, как и его западные союзники, включая США. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Соединенные Штаты накануне уведомили Украину и союзников о запуске Россией ракеты средней дальности для подготовки к удару.

"США заранее уведомили Украину и союзников в последние дни о запуске России ракеты средней дальности для подготовки к нему", — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также она заявила, что пуск российской ракеты не повлияет на политику Вашингтона в отношении Украины.

В свою очередь в пресс-службе Кремля заявили, что за полчаса до удара сообщили о нем США в автоматическом режиме, но не делали это спланировано.

"Российская сторона не информировала США о пуске "Орешника" в соответствии с договоренностями и в соответствии с режимом информированности о пусках межконтинентальных баллистических ракет. "Орешник" не является межконтинентальной стратегической ракетой ракетой. Это оружие средней дальности. Вместе с тем, российская сторона предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и постоянно поддерживает связь с аналогичной системой США. Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска", — сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что 21 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что РФ атаковала "Южмаш" в Днепре новейшей баллистической ракетой РФ "Орешник", и что современные средства ПВО не способны перехватить такие ракеты, поскольку они атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду.