Росія створила "Орешник" на основі балістичної ракети РС-26 "Рубеж", — Пентагон
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх охарактеризувала "Орешник" як "експериментальну балістичну ракету середньої дальності".
Росія створила балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на базі моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж". Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх, повідомило CNN.
Вона охарактеризувала російський "Орешник" як "експериментальну балістичну ракету середньої дальності".
"Вона (ракета, — ред.) заснована на російській моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж", — сказала Сінгх.
Удар балістичною ракетою "Орешник" по Дніпру
21 листопада російські окупанти вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою "Орешник". Це сталось вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До речі, про саму назву цієї ракети світ дізнався лише після звернення президента РФ Володимира Путіна, який і повідомив світу про це.
За даними Повітряних сил, ЗС РФ атакували підприємства і критичну інфраструктуру Дніпра, зокрема постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю. Саму ракету запустили з Астраханської області.
За словами ядерного експерта Фабіана Гоффманна, удар РФ "Орешником" по Дніпру був ядерним попередженням.
"Незалежно від точної дальності ракети, удар був повідомленням про ядерну загрозу", — сказав Гоффман.
Надвечір 21 листопада у білому домі повідомили, що Україна знала про підготовку до цього удару, так само як і інші західні союзники Києва.
Водночас у пресслужбі Кремля заявили, що за пів години до удару повідомили про нього США в автоматичному режимі, але не робили це сплановано.
Нагадаємо, українці відреагували мемами на заяву Путіна про ракету "Орешник".
Фокус також писав, що відомо про балістичну ракету "Орешник".