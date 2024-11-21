Росія створила "Орешник" на основі балістичної ракети РС-26 "Рубеж", — Пентагон

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх охарактеризувала "Орешник" як "експериментальну балістичну ракету середньої дальності".

Росія створила балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на базі моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж". Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх, повідомило CNN.

Вона охарактеризувала російський "Орешник" як "експериментальну балістичну ракету середньої дальності".

"Вона (ракета, — ред.) заснована на російській моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж", — сказала Сінгх.

Удар балістичною ракетою "Орешник" по Дніпру

21 листопада російські окупанти вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою "Орешник". Це сталось вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До речі, про саму назву цієї ракети світ дізнався лише після звернення президента РФ Володимира Путіна, який і повідомив світу про це.

За даними Повітряних сил, ЗС РФ атакували підприємства і критичну інфраструктуру Дніпра, зокрема постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю. Саму ракету запустили з Астраханської області.

За словами ядерного експерта Фабіана Гоффманна, удар РФ "Орешником" по Дніпру був ядерним попередженням.

"Незалежно від точної дальності ракети, удар був повідомленням про ядерну загрозу", — сказав Гоффман.

Надвечір 21 листопада у білому домі повідомили, що Україна знала про підготовку до цього удару, так само як і інші західні союзники Києва.

Водночас у пресслужбі Кремля заявили, що за пів години до удару повідомили про нього США в автоматичному режимі, але не робили це сплановано.

Нагадаємо, українці відреагували мемами на заяву Путіна про ракету "Орешник".

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