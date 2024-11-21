"Це ж Ліщина": українці відреагували мемами на заяву Путіна про ракету "Орешник" (фото)

Українські користувачі в соцмережах "відзначили" назву балістичної ракети "Орешник", про яку говорив очільник Кремля Путін. Багато відзначив відсутність "фантазії" у тих, хто причетний до такої назви.

Після виступу президента РФ Володимира Путіна про застосування балістичної ракети "Орешник", українці здивувалися такій "незвичній" назві. Фокус зібрав низку популярних мемів у соцмережах.

Майже всі користувачі відверто здивувалася такій назві та не розуміла, чому обрали саме таку назву.

Також українці вирішили перекласти назву "Орешник" і виявилося, що дослівно з російської вона означає "Ліщина". У багатьох склалися асоціації з відомою маркою шоколадних цукерок.

Деякі користувачі в соцмережах відверто запитували, в чому суть такої назви та чому саме такі придумують у РФ — у країні, "де займається снохачєством".

Нагадаємо, зранку 21 листопада ЗС РФ здійснили масований обстріл міста Дніпро з використанням ракети "Рубіж". Сама ракета призначена для доставлення зброї масового ураження, що значить РФ провела демонстрацію можливості ядерного удару.

Пізніше CNN повідомило, що запуском такої ракети по Україні РФ попередила Захід. За словами старшого аналітика з питань стратегічної політики Малколма Девіса, росіяни зняли ядерні боєголовки з ракети й запустили її або як інертну, або зі звичайною боєголовкою.

Згодом увечері 21 листопада російський президент Володимир Путін у своєму відеозверненні підтвердив факт застосування новітньої ракети "Орешник" по Дніпру. За його словами, сучасні засоби ППО не здатні перехопити такі ракети, оскільки вони атакують цілі зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду.