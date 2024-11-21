"Это же Лещина": украинцы отреагировали мемами на заявление Путина о ракете "Орешник" (фото)

Украинские пользователи в соцсетях "отметили" название баллистической ракеты "Орешник", о которой говорил глава Кремля Путин. Многие отметили отсутствие "фантазии" у тех, кто причастен к такому названию.

После выступления президента РФ Владимира Путина о применении баллистической ракеты "Орешник", украинцы удивились такому "необычному" названию. Фокус собрал ряд популярных мемов в соцсетях.

Почти все пользователи откровенно удивилась такому названию и не понимала, почему выбрали именно такое название.

Также украинцы решили перевести название "Орешник" и оказалось, что дословно с русского оно означает "Лещина". У многих сложились ассоциации с известной маркой шоколадных конфет.

Некоторые пользователи в соцсетях откровенно спрашивали, в чем суть такого названия и почему именно такие придумывают в РФ — в стране, "где занимается снохачеством".

Напомним, утром 21 ноября ВС РФ осуществили массированный обстрел города Днепр с использованием ракеты "Рубеж". Сама ракета предназначена для доставки оружия массового поражения, что значит РФ провела демонстрацию возможности ядерного удара.

Позже CNN сообщило, что запуском такой ракеты по Украине РФ предупредила Запад. По словам старшего аналитика по вопросам стратегической политики Малколма Дэвиса, россияне сняли ядерные боеголовки с ракеты и запустили ее либо как инертную, либо с обычной боеголовкой.

Впоследствии вечером 21 ноября российский президент Владимир Путин в своем видеообращении подтвердил факт применения ракеты "Орешник" по Днепру. По его словам, современные средства ПВО не способны перехватить такие ракеты, поскольку они атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду.