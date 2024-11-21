РФ вдарила по Дніпру ракетою "Орєшнік": що про неї відомо

Росія могла таємно працювати над новою гіперзвуковою ракетою, але приховувала це, говорячи про РС-26 "Рубеж". Ракета "Орєшнік", про яку заявив Володимир Путін і яка вдарила по Дніпру, потрібна для психологічного тиску на Захід, вважають аналітики.

Західні експерти впевнені, що РФ не має багато експериментальних гіперзвукових ракет "Орєшнік", якими росіяни вдарили по Дніпру 21 листопада. При цьому вони нічого не можуть сказати про її технічні характеристики. Водночас російські Z-військкори запевняють, що це модернізація ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж". Фокус зібрав інформацію про особливості російського засобу ураження, від якого постраждала Україна.

РФ вдарила по Дніпру ракетою "Орєшнік" — деталі про атаку 21 листопада

Агентство CNN проконсультувалось з американськими чиновниками щодо засобу ураження, яким обстріляли Дніпро. Інформація вийшла одночасно з розповіддю президента РФ Володимир Путін про новітню балістичну ракету з неядерною гіперзвуковою боєголовкою "Орішник", яку застосували 21 листопада. Чиновники запевнили, що цих експериментальних засобів ураження у росіян є "жменька". Яку кількість мають на увазі, говорячи про "жменьку", не уточнюється. Заява офіційного представника уряду США з'явилась на порталі CNN близько 19 год., саме під час виступу очільника Кремля.

РФ вдарила по Дніпру ракетою "Орєшнік" - CNN Фото: Скриншот

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман відреагував на заяву Кремля. На його думку, ракета "Орєшнік" — це "відгалуження теми Тополь М-Ярс-Рубеж". З його слів, схоже на те, що РФ, ймовірно, з 2019 року відновила розробку ракет малої та середньої дальності. Удар по Дніпру 21 листопад — це результат новітніх розробок.

РФ вдарила по Дніпру ракетою "Орєшнік" Фото: Скриншот

Ракета "Орєшнік" як варіант РС-26 "Рубеж"

На появу у росіян нової зброї відгукнулись аналітики порталу Defence Express. Вони заявили, що у відкритому доступі не відшукали жодних даних про новітню ракету Кремля. Після цього загадали про те, як росіяни анонсували неіснуючу зброю: наприклад, про далекобійну протикорабельну ракету "Змеевик", про яку писали росЗМІ, але інших слідів розробки не було. З іншого боку, у Москві дійсно могли вести роботу над балістичними ракетами середньої дальності і реальну розробку ховали під назвою РС-26 "Рубеж". В підсумку аналітики зробили висновок, що головна мета заяви Путіна — це "психологічний тиск" на країни Заходу, якому мають показати, що РФ має досі невідому зброю.

РФ вдарила по Дніпру ракетою "Орєшнік" Фото: Defense Express

Російські військкори здебільшого не додавали якихось деталей до заяви Москви: публікували фрагменти виступу Путіна і тішились ударам по мирних українцях. Втім, у Telegram-каналі військкора "Военный осведомитель"вказується, що за його припущеннями, експериментальна ракета — це модернізація ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж".

РФ вдарила по Дніпру ракетою "Орєшнік" - зет-військкор Фото: Скриншот

Зазначимо, увечері 21 листопада Володимир Путін повідомив про те, що по РФ вдарила по Дніпру балістичною гіперзвуковою ракетою. З його слів, росіяни провели "експериментальний пуск" і начебто досягнули поставлених цілей. Повітряні сили розповіли про деталі атаки на українське місто.

Нагадуємо, авіаексперт пояснив, які характеристики має засіб ураження, яким росіяни вдарили по Дніпру, та які можуть бути наслідки для РФ.